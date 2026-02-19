Трейлер "Гострих картузів" розкриває Баррі Кеогана як сина Томаса Шелбі

Кадр з фільму "Гострі картузи"

Netflix випустив новий трейлер фільму “Безсмертний”, який відбувається у світі “Гострих картузів”: Кілліан Мерфі знову грає Томаса Шелбі, тоді як Баррі Кеоган бере на себе роль його сина.





У шостому (і здавалося б, останньому) сезоні серіалу “Гострі картузи” лідер клану Шелбі інсценував власну смерть і залишив свою злочинну імперію в Бірмінгемі, обравши нове життя в безвісті. Але нормальне, смертне життя не пасує такій людині, як Томас — людині, яка, здається, народжена бути головним героєм…

Це передумова до фільму “Гострі картузи: Безсмертний” — абсолютно нового проєкту у франшизі. Не єдиного, що нас чекає в майбутньому, оскільки Netflix підготував щонайменше два нові сезони. Очікується, що вони зосередяться на новому поколінні Шелбі й персонаж Баррі Кеогана, очевидно один з них. В трейлері “Безсмертного” його розкривають, як сина Томаса.





“Під час Другої світової війни Томмі Шелбі повертається до розбомбленого Бірмінгема та бере участь у секретних воєнних місіях, стикаючись з новими загрозами, роздумуючи про своє минуле та зростаючі національні ставки”, — з офіційного синопсису.

Окрім Мерфі та Кеогана, у фільмі знялись Ребека Фергюсон, Тім Рот, Стівен Грем (Хайден Стегг), Софі Рандл (сестра Томаса Ада Торн), Нед Деннехі (Чарлі Стронг) та ін. Шоуранер оригінального серіалу Стівен Найт написав сценарій, а режисуру взяв на себе Том Гарпер.

Фільм “Гострі картузи: Безсмертний” вийде в кінотеатрах 6 березня, а 20 березня — дебютує на Netflix.