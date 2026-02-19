tradfi
Трейлер "Гострих картузів" розкриває Баррі Кеогана як сина Томаса Шелбі

Катерина Левицька

Редактор новин

Новий трейлер "Гострих картузів" розкриває Баррі Кеогана як сина Томаса Шелбі
Netflix випустив новий трейлер фільму “Безсмертний”, який відбувається у світі “Гострих картузів”: Кілліан Мерфі знову грає Томаса Шелбі, тоді як Баррі Кеоган бере на себе роль його сина.


У шостому (і здавалося б, останньому) сезоні серіалу “Гострі картузи” лідер клану Шелбі інсценував власну смерть і залишив свою злочинну імперію в Бірмінгемі, обравши нове життя в безвісті. Але нормальне, смертне життя не пасує такій людині, як Томас людині, яка, здається, народжена бути головним героєм…

Шелбі повернулися: вийшов перший трейлер фільму "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі

Це передумова до фільму “Гострі картузи: Безсмертний” абсолютно нового проєкту у франшизі. Не єдиного, що нас чекає в майбутньому, оскільки Netflix підготував щонайменше два нові сезони. Очікується, що вони зосередяться на новому поколінні Шелбі й персонаж Баррі Кеогана, очевидно один з них. В трейлері “Безсмертного” його розкривають, як сина Томаса.


“Під час Другої світової війни Томмі Шелбі повертається до розбомбленого Бірмінгема та бере участь у секретних воєнних місіях, стикаючись з новими загрозами, роздумуючи про своє минуле та зростаючі національні ставки”, з офіційного синопсису.

Окрім Мерфі та Кеогана, у фільмі знялись Ребека Фергюсон, Тім Рот, Стівен Грем (Хайден Стегг), Софі Рандл (сестра Томаса Ада Торн), Нед Деннехі (Чарлі Стронг) та ін. Шоуранер оригінального серіалу Стівен Найт написав сценарій, а режисуру взяв на себе Том Гарпер.

Фільм “Гострі картузи: Безсмертний” вийде в кінотеатрах 6 березня, а 20 березня — дебютує на Netflix.

