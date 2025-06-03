Новини Ігри 03.06.2025 о 12:55 comment views icon

Фани знайшли натяк на рімейк Assassin’s Creed: Black Flag в лінійці фігурок PureArts — там немає Едварда

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Фани знайшли натяк на рімейк Assassin’s Creed: Black Flag в лінійці фігурок PureArts — там немає Едварда
Assassin's Creed: Black Flag / Ubisoft

Фанати знайшли натяк на рімейк Assassin’s Creed: Black Flag — і цього разу витоки винюхують не в Steam або інсайдерів, а в компанії-виробника фігурок PureArts.

У березні відбувся стрім, де виробник колекційних фігурок Assassin’s Creed проговорився про рімейк. Фанати помітили, що в представленому мерчі не вистачає мініатюри Едварда Кенвея — капітана і вбивці з Black Flag. Представника прямо запитали про це, і один із них не стримався і натякнув, що «з Едвардом щось відбувається».

«Я думаю, що так… Я точно бачив статтю про це… з Едвардом щось відбувається, і наша ПВХ-фігурка масштабом ⅛ відповідно це відобразить», — відповів один із представників PureArts на питання, чи було це «щось» вже оголошено.

Офіційно Ubisoft не анонсувала рімейк, хоча шанувальники підозрювали, що проєкт перебуває в роботі. Виходячи з відповіді PureArts припускаємо, що саме зовнішність Едварда оновлюють, аби фігурка не була застарілою на тлі майбутнього рімейку.

Якби фраза PureArts була єдиною щодо Assassin’s Creed: Black Flag — можна було б припустити, що думка про рімейк «притягнута за вуха». Проте торік CEO Ubisoft Ів Гільмо казав, що компанія планує оновити кілька класичних ігор серії. Чимало шанувальників припустили, що гідним кандидатом в рімейки є одна з найулюбленіших частин Black Flag.

Офіційно Ubisoft не коментувала ситуацію. Можливо студія вирішила діяти тихо, як нещодавно зробила Bethesda з ремастером Oblivion. Ймовірно, що рімейк Assassin’s Creed: Black Flag перебуває не в концепті, а вже у виробництві, якщо студія затверджує оновлену модель Едварда.

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Джерело: PC Gamer

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