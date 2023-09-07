«Феррарі» — український трейлер байопіку Майкла Манна про засновника Ferrari з Адамом Драйвером та Пенелопою Крус

Американський кінодистриб’ютор Neon випустив перший тизер-трейлер «Феррарі» / FERRARI — майбутнього байопіка про легендарного перегонника та автоконструктора Енцо Феррарі з Адамом Драйвером та Пенелопою Крус в головних ролях.

Оновлено [7 вересня 12:43]: Не забарився й локалізований український трейлер майбутнього байопіку про легендарного Енцо Феррарі — за дистрибуцію в Україні відповідатиме кінокомпанія Kinomania Film Distribution.

Прем’єра драми відбулася минулого тижня на Венеціанському кінофестивалі і критикам новий фільм 80-річного режисера (ним він займався з 2000 року) загалом дуже сподобався: на Rotten Tomatoes рейтинг “свіжості” — 74% на основі 35 рецензій. Найбільше критикам сподобалася постановка епізодів з автоперегонами, стиль загалом, а також акторська гра Драйвера та Крус.

Старт прокату в Україні — 28 грудня 2023 р.

=== Оригінальний текст від 30 серпня ===

Фільм розповість про життя засновника відомо італійського виробника автомобілів та найстарішого учасника Формули-1. Його дія відбуватиметься у 1957 році, коли на перегонах Mille Miglia за участю команди Енцо Феррарі сталася жахлива трагедія — в авто, яке пілотував Альфонсо де Портаго, на швидкості 250 км/год вибухнула шина. Авто врізалось в натовп, внаслідок чого загинуло дев’ять людей разом з пілотом та п’ятьма дітьми. Також байопік покаже уривки особистого життя легендарного автоконструктора і його бізнесу — у темні часи, коли компанія Феррарі була за крок до банкрутства.

«Феррарі» — перший фільм 80-річного Майкла Манна після «Blackhat‎» 2015 року, причому цю ідею (зняти фільми про Енцо Феррарі) він виношував ще з 2000-х років. Над сценарієм, написаним за мотивами біографічної книги Брока Йєтса про Енцо Феррарі, Манн працював разом зі співавтором «Пограбування по-італійськи» Троєм Кеннеді Мартіном. Наступного року режисер планує зняти продовження свого кримінального бойовика «‎Сутичка» 1995 року.

Окрім Крус, яка зіграла Лауру, дружину Енцо Феррарі (Адам Драйвер), у фільмі з’явиться Шейлін Вудлі в образі його коханки Ліни Ларді.

Знімання «Феррарі», які проходили в Італії, завершили минулого року, а прем’єра фільму відбудеться на 80 Венеціанському кінофестивалі, який проходитиме з 30 серпня по 9 вересня. Чи вийде фільм в український прокат поки невідомо, а втім, на сайті кіномережі Multiplex вказана дата 28 грудня 2023 року.

Трейлер «Феррарі» — український дубляж

В оригіналі — англійською)