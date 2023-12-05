Fiat 500e 2024 — компактний електрокросовер за $34 тис., запас ходу 240 км

Концерн Stellantis анонсував в США новий Fiat 500e 2024 модельного року, компактний та відносно доступний електромобіль, який може стати протиотрутою для великих, роздутих електричних позашляховиків і пікапів, популярних нині на ринку.

Fiat 500e є прикладом транспортного засобу, який має великий сенс для міст і, можливо, навіть передмість. Він невеликий, тому займає менше місця і, зрештою, менш небезпечний для пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху, повідомляє The Verge.

Цінники на початку 2024 року починатимуться з $34 095. Fiat 500e пропонуватиме 240 км пробігу з акумуляторної батареї на 42 кВт*год, що не так і багато, порівнюючи з багатьма електромобілями далекого радіусу дії. Але цього більш ніж достатньо для міського циклу.

Fiat 500e має 117 кінських сил і 220 Нм крутного моменту. Маленький електромобіль може розігнатися від 0 до 100 км/год за 8,5 секунд. 500e може приймати зарядку потужністю не більше 85 кВт, що означає відсутність надшвидкої зарядки постійним струмом. Це означає 50 км запасу ходу за п’ять хвилин або 80% за 35 хвилин.

Найважливішою характеристикою 500e є його вага: всього 1360 кг. Stellantis прогнозує, що це зробить його «найлегшим пасажирським [акумуляторним електромобілем] в сегменті».

Fiat 500e матиме три режими руху: Normal, Range та Sherpa, який максимізує енергоефективність, обмежуючи максимальну швидкість до 80 км/год та зменшуючи споживання енергії з 87 кВт/год до 57 кВт/год.