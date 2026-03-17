Kia EV2 від €26 600 має до 453 км автономності та може віддавати енергію

Kia EV2

Kia оголосила ціни та фінальні характеристики нового електромобіля EV2 і відкрила замовлення в Європі. При цьому новинка виявилася дешевшою, ніж прогнозували.





Характеристики Kia EV2

Kia EV2 позиціюють як “нову точку входу в електромобільність”. Довжина становить трохи більше 4000 мм, тобто він навіть компактніший за Volkswagen ID.3 (і за Chevy Bolt EV). Водночас Kia обіцяє, що в салоні це не відчувається. Попри компактні габарити, колісна база 2565 мм і рівна підлога забезпечують просторий салон. Простір для ніг задніх пасажирів — до 958 мм, майже як у Kia Soul. Обсяг багажного відділення становить 403 літри.

Авто пропонують у трьох версіях: Air, Earth та GT-Line. Замовникам доступні два варіанти батареї:





42,2 кВт·год — запас ходу до 317 км (за циклом WLTP)

61 кВт·год — до 453 км (WLTP)

Як і старші моделі, EV2 побудований на платформі E-GMP, але з 400-вольтовою архітектурою, що дозволяє знизити вартість. Зарядка з 10% до 80% займає близько 30 хвилин. В Kia EV2 доступна двостороння зарядка:

V2L (Vehicle-to-Load) — живлення пристроїв

V2G (Vehicle-to-Grid) — повернення енергії в мережу для економії

Фактично авто може працювати як мобільне джерело електроенергії.

Салон пропонує фірмову мультимедійну систему ccNC із трьома екранами: два по 12,3 дюйма (панель приладів і мультимедіа), окремий 5,3-дюймовий дисплей системи клімат-контролю. Автомобіль також отримав інтегроване планування маршрутів через Kia Charge, підтримку Plug & Charge та OTA-оновлення.

Позиціювання та ціна

EV2 став другим електромобілем, який збирають на заводі Kia в Словаччині після EV4. Виробництво базової версії стартувало минулого місяця, а модифікації з більшою батареєю і GT-Line з’являться з червня 2026 року. Модель розташовується нижче за EV3, який швидко став бестселером у Європі.

Ціна стартової комплектації Kia EV2 в Європі становить €26 600 замість очікуваних €30 000.

Джерело: electrek