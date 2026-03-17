Новини Авто 17.03.2026 comment views icon

Kia EV2 від €26 600 має до 453 км автономності та може віддавати енергію

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Kia оголосила ціни та фінальні характеристики нового електромобіля EV2 і відкрила замовлення в Європі. При цьому новинка виявилася дешевшою, ніж прогнозували.


Характеристики Kia EV2

Kia EV2 позиціюють як “нову точку входу в електромобільність”. Довжина становить трохи більше 4000 мм, тобто він навіть компактніший за Volkswagen ID.3 (і за Chevy Bolt EV). Водночас Kia обіцяє, що в салоні це не відчувається. Попри компактні габарити, колісна база 2565 мм і рівна підлога забезпечують просторий салон. Простір для ніг задніх пасажирів — до 958 мм, майже як у Kia Soul. Обсяг багажного відділення становить 403 літри.

Авто пропонують у трьох версіях: Air, Earth та GT-Line. Замовникам доступні два варіанти батареї:


  • 42,2 кВт·год — запас ходу до 317 км (за циклом WLTP)
  • 61 кВт·год — до 453 км (WLTP)

Як і старші моделі, EV2 побудований на платформі E-GMP, але з 400-вольтовою архітектурою, що дозволяє знизити вартість. Зарядка з 10% до 80% займає близько 30 хвилин. В Kia EV2 доступна двостороння зарядка:

  • V2L (Vehicle-to-Load) — живлення пристроїв
  • V2G (Vehicle-to-Grid) — повернення енергії в мережу для економії

Фактично авто може працювати як мобільне джерело електроенергії.

Салон пропонує фірмову мультимедійну систему ccNC із трьома екранами: два по 12,3 дюйма (панель приладів і мультимедіа), окремий 5,3-дюймовий дисплей системи клімат-контролю. Автомобіль також отримав інтегроване планування маршрутів через Kia Charge, підтримку Plug & Charge та OTA-оновлення.

Позиціювання та ціна

EV2 став другим електромобілем, який збирають на заводі Kia в Словаччині після EV4. Виробництво базової версії стартувало минулого місяця, а модифікації з більшою батареєю і GT-Line з’являться з червня 2026 року. Модель розташовується нижче за EV3, який швидко став бестселером у Європі.

Спецпроєкти
Ціна стартової комплектації Kia EV2 в Європі становить €26 600 замість очікуваних €30 000.

Перший електричний хетчбек Kia EV4 стартував в Європі — рекордний запас ходу та ціна від $47,7 тис

Джерело: electrek

Популярні новини

arrow left
arrow right
Вийшов Volvo EX60: електрокросовер із запасом ходу до 810 км та 10-річною гарантією на батарею
Електромобільний бум в Україні закінчився? Статистика січня показує падіння до 10%
Tesla запускає розумного асистента Grok для авто в Європі
Представлений Porsche Cayenne S Electric: до 666 к.с., 653 км запасу ходу і зарядка за 16 хвилин
Audi A6 e-tron і Q6 e-tron 2027: кнопки знову на кермі, ChatGPT у салоні й обмін даними про ями
Електрокари все? Заводи батарей у США перекваліфіковуються на акумулятори для ШІ-датацентрів
Tesla представила Model Y 2026 з покращенням для багатодітних родин
Світовий рекорд Xiaomi SU7 Max: 4264 км за 24 години
Продажі електромобілів у світі впали на 11%, в Україні — обвалилися на 76%
Так міг виглядати Apple Car: Ferrari показала свій перший електрокар з дизайном Джоні Айва
BYD Han L DM отримав до 25 км додаткового електричного пробігу після OTA-оновлення
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
BYD обігнала Tesla: у 2025 році у світі продали рекордні 20,5 млн електромобілів
Повільне впровадження iOS 26 на iPhone могло зашкодити продажам Tesla
Топ-10 електромобілів в Україні: як змінились ціни та пропозиція після запровадження ПДВ
Ринок електромобілів у ЄС зріс на 13,9%: Tesla — у мінусі, BYD додала 165%
В BMW визнали, що доплата за підігрів сидінь була помилкою і… подвоїли інші підписки
Електрокар, який зміг: Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
Tesla припиняє виробництво Model S та X, щоб створювати роботів: прибуток компанії впав на 46% у 2025 році
BYD очолив ринок нових авто в Україні: чому Європа програє Китаю
Honda змінює логотип уперше за десятиліття: ставка на електромобілі та гібриди
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати