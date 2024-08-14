Новини Кіно 14.08.2024 о 21:52 comment views icon

Фінальний трейлер другого сезону серіалу «Володар перснів» — війна, дивний союз та епічна дуель

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Андрій Русанов

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Фінальний трейлер другого сезону серіалу «Володар перснів» — війна, дивний союз та епічна дуель

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Епічний фінальний трейлер другого сезону серіалу сезону «Володар перснів: Персні влади» демонструє дивний союз, на який, втім, усі чекали.

Похмурий відеоряд розповідає про облогу Ерегіону: орки, гноми, ельфи та люди готуються до майбутньої великої битви. Балрог, Дамрод, Шелоб та енти також з’являються у відео. Ґаладріель об’єднується з Адаром проти Саурона.

Останній, в подобі Аннатара, домінує у трейлері. Можна спостерігати, як його підступна сила отруює Келебрімбора.

«Що ти зі мною зробив?», — питає ельф. «Ти шукав миру. Я дав його тобі». «Хто ти насправді?» — запитує Келебрімбор. Саурон відповідає: «Я стримую шторм».

Фінальний трейлер серіалу «Володар перснів» — війна, дивний союз та епічна дуельКульмінацією стає жорстоке протистояння між Ґаладріель та Сауроном.

«Кожна душа у видимому та невидимому світі знатиме, що саме ти була архітекторкою їхньої смерті», — каже Саурон за кадром перед бійкою на мечах.

Також можна побачити, як Дурін IV виголошує промову перед гномами, Діза співає, Арондір бореться з тролем та багато іншого.

«Рано чи пізно око Саурона проб’є отвір, решта його увійде», — попереджає Адар.

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Другий сезон «Володар перснів: Персні влади» стартує 29 серпня з перших трьох епізодів на Amazon Prime Video.

Інтерв’ю з Сауроном: актор серіалу «Володар перснів» розповів про зв’язок з Ґаладріель

Джерела: GamesRadar, IGN

Розділ Кіно виходить за підтримки?

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