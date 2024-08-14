Інтерв’ю з Сауроном: актор серіалу «Володар перснів» розповів про зв’язок з Ґаладріель

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Кінець першого сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади» розкрив таємницю Галбранда: він є Сауроном. Але головний лиходій знов маскується..

Другий сезон представляє нову, культову версію персонажа: Аннатара, відомого як Володар Дарів. Зараз його маніпуляції спрямовані на Келебрімбора — але не тільки. Саурон використовуватиме свою силу, щоб створити більше Перснів влади. На Comic-Con актор Чарлі Вікерс розповів журналістам про захопливе завдання вивести нову версію персонажа на екран:

«Я вважаю, що все повинно виникнути через психологічну лінію. Все це було засновано на психології, яку я розробив для персонажа з самого початку, тому все, що існувало в Галбранді, має бути й в Аннатарі», — пояснює він. «Я почав з того, що «він має рухатися зовсім по-іншому, говорити зовсім по-іншому», але далі у процесі я зрозумів, що вони мають багато спільного. Головне, що ви знаєте, що хочете зробити персні, чи не так? Ця ідея, закладена в кінці першого сезону — зцілити Середзем’я».

У другому сезоні глядач зустріне Саурона після того, як його викрила та вигнала Ґаладріель. Вікерс каже, що це розлютило його персонажа. «Я думаю, що вони пов’язані, якщо не через близькість, то через їхню психологію», — пояснює актор динаміку обох персонажів.

«Вони вищі істоти, тому я впевнений, що це глибше, ніж перебування в одному місці разом. Я думаю, той факт, що коли вона відмовляє йому в кінці першого сезону, його дуже дратує. Я б збрехав, якщо сказав би, що в ньому немає жодної частини, яка думає: «Я можу отримати її, змусити приєднатися до мене».

Другий сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади» розпочнеться 29 серпня на Amazon Prime Video.

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Джерело: GamesRadar

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