Фінські оператори зв’язку відмовилися від смартфонів Xiaomi через роботу компанії в росії

Трійка великих сотових операторів Фінляндії, Telia, DNA та Elisa, зупиняють продажі смартфонів Xiaomi у відповідь на присутність бренду в росії після початку війни в Україні.

Однак великі роздрібні мережі, Gigantti та Verkkokauppa заявили, що оскільки ЄС не забороняє Xiaomi, вони продовжуватимуть продавати її смартфони.

Невдоволення діяльністю Xiaomi змусило Telia відмовитися від співпраці з виробником телефонів та не продавати нові пристрої – реалізуватимуться лише ті, що залишилися у наявності.

У магазинах DNA більше немає смартфонів Xiaomi, оператор підтвердив свою позицію щодо бренду. Генеральний директор DNA Самі Аавікко каже, що компанія не задоволена тим, як Xiaomi поводиться щодо росії, і не планує поповнювати запаси, коли поточні пристрої будуть розпродані.

Elisa застосувала більш м’який підхід та звузить асортимент смартфонів Xiaomi, каже Оллі-Пекка Нокконен, директор відділу споживчих пристроїв оператора.

Роздрібна мережа Veikon Kone була першою, хто припинив продажі телефонів Xiaomi, але пізніше скасувала своє рішення після того, як конкуренти відмовилися наслідувати цей приклад. Однак компанія теж не планує додавати нові моделі у свій каталог.

Фінляндія зазнала подібного ж вторгнення росії у 1939 році. Згідно з торішнім опитуванням, 76% населення Фінляндії негативно ставиться до росії, а понад 90% вважає, що росія є загрозою миру у всьому світі.

Джерело: GSMArena