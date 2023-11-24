Новини Технології 24.11.2023 о 11:49 comment views icon

Formula 1 тестуватиме штучний інтелект для відстеження порушень лімітів траси на фінальному етапі в Абу-Дабі в неділю

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Юрій Орос

Автор новин

Formula 1 тестуватиме штучний інтелект для відстеження порушень лімітів траси на фінальному етапі в Абу-Дабі в неділю

Перегони Formula 1 складні не лише для учасників змагань, а й для суддів, яких в цьому спорті називають маршалами. Одним із важливих правил є заборона перетину всіма колесами білих ліній, що може надати перевагу у швидкості. Не завжди спеціально, пілоти можуть і погано бачити зі своєї позиції намальовані смуги, але це все одно карається попередженням (три попередження зазвичай перетворюються на 5-секундний штраф). Щоб допомогти маршалам, Formula 1 тестуватиме систему на основі штучного інтелекту, яка визначатиме, чи виїхав болід за межі траси.

Міжнародна автомобільна федерація (FIA), керівний орган автоспорту, заявила, що на Гран-прі Абу-Дабі, що закриватиме сезон цими вихідними, буде застосована технологія комп’ютерного зору. Цей підхід використовує аналіз форми для визначення кількості пікселів, які перетинають лінію на краю траси.

Formula 1 тестуватиме штучний інтелект для відстеження порушень лімітів траси на фінальному етапі в Абу-Дабі в неділю

Наразі FIA не планує повністю автоматизувати перевірку порушень обмежень траси. Скоріше, вона хоче значно зменшити кількість потенційних порушень правил, які надсилаються офіційним особам для перевірки вручну.

Апогеєм проблем із лімітами траси став липневий Гран-прі Австрії, коли чотири людини мали розглянути близько 1200 потенційних порушень. Після того, як на Гран-прі США в жовтні деякі порушення правил залишилися безкарними, судді визнали, що їм доведеться шукати новий підхід. Поки планують застосувати комп’ютерний зір з алгоритмами штучного інтелекту.

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Ця технологія використовується в медицині для аналізу даних, отриманих під час скринінгу на рак.

Лікарі не прагнуть використовувати комп’ютерний зір для діагностики раку, а для того, щоб відкинути 80% випадків, де явно немає захворювання, щоб дати добре підготовленим людям більше часу на перевірку решти 20%. І це те, на що ми націлені.

— Тім Малйон, заступник перегонового директора FIA.

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За допомогою штучного інтелекту FIA сподівається зменшити кількість потенційних порушень, які маршали перевіряють вручну, до 50 за півторагодинні перегони. Мета в тому, щоб «вилучити ті, які явно не потребують перевірки людиною». FIA поки не планує повністю покладатися на технологію найближчим часом, проте не виключає цього в майбутньому.

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