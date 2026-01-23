Новини Ігри 23.01.2026 comment views icon

В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA"

Маргарита Юзяк

В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA"
Rustler (Grand Theft Horse) via Epic Games

Epic Games Store розпочала чергову нову безплатну роздачу. Цього разу магазин дарує гру, яку часто називають “середньовічною GTA”.

Традиційно роздача Epic Games триває рівно тиждень: зараз з 22 до 29 січня, до 18:00. Мовиться про Rustler (Grand Theft Horse) — відкриту екшн-RPG з виглядом зверху, яка пародіює GTA, але переносить все в середньовічний сетинг. Замість машин у персонажів є коні, а замість пістолетів — мечі. Радіо з трендовими піснями не встигли винайти, тож деінде звучать барди з лютнями.

Гравець бере на себе роль безіменного героя, відомого просто як “Чувак” (The Guy). Він намагається вижити у вигаданому феодальному королівстві, де панують корупція, абсурд і жорсткі порядки. Історія подається з гумором, пародіями та постійними відсилками до попкультури, а серйозні моменти легко перетворюються на дурнуваті ситуації. Все-таки вас оточують багато карикатурних персонажів.

В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”
Rustler (Grand Theft Horse)

Герой вільно пересувається мапою, бере участь у турнірах і виконує як сюжетні, так і побічні завдання. Але це не так весело, як влаштовувати бійки, тікати від охорони і красти коней. У відповідь світ реагуватиме на ваші рішення через систему репутації та хаосу. Також персонаж може використовувати ближню зброю, дальні атаки та різні трюки.

В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”

Проходження основної кампанії займає 10-15 годин, а з додатковими завданнями та дослідженням світу навіть до 20 годин. У звичайні дні гра коштує 459 грн. Реліз Rustler відбувся 18 лютого 2021 року.

Після завершення цієї акції розпочнеться нова, Epic Games вже анонсував наступну гру. Наприкінці січня почнуть тимчасово безплатно роздавати Definitely Not Fried Chicken.

