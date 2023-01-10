Фото коробки референсної відеокарти NVIDIA RTX 4070 розкрило її характеристики

NVIDIA випустила або має намір випустити відеокарти RTX 4070 еталонного дизайну. Ютуб-канал RedGamingTech поділився ексклюзивними фотографіями коробки ще не анонсованої відеокарти. Хоча самої карти не було всередині, факт підтверджує, що NVIDIA принаймні працювала над референтним дизайном графічного адаптера. Нагадаємо, що RTX 4070 T, яку представлено нещодавно, немає референсного варіанта.

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Наявність коробки сама по собі не означає, що відеокарта вже вийшла або навіть колись вийде. Однак характеристики, що вказані на коробці дозволяють отримати уявлення про принципові можливості RTX 4070. Втім, все може бути – інсайдер kopite7kimi підтвердив не тільки референсну RTX 4070, але й RTX 4060 Ti в аналогічному виконанні.

Congratulations!

RTX 4060 Ti FE can also use this cooler. 😁

Maybe RTX 4070 FE is PG141-SKU344. — kopite7kimi (@kopite7kimi) January 10, 2023

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Дані на коробці підтверджують використання 16-контактного роз’єму та необхідність перехідника з 2х8 на 16 для ранніх блоків живлення. Пакування також розкрило ширину відеокарти – 112 мм. У RTX 4070 використовується графічний процесор AD104-250 або AD104-251 з 5888 ядрами CUDA спільно з 12 ГБ пам’яті GDDR6X на 192-розрядній шині. Зменшена кількість ядер у порівнянні з RTX 4060 Ti дозволила NVIDIA знизити енергоспоживання карти до рівня 200-250 Вт. Сайт VideoCardz зібрав усі відомі характеристики RTX 4070 Ti, RTX 4070 та RTX 4060 Ti в таблицю:

Масове виробництво графічного процесора AD104-250 заплановано на другу половину лютого, що зазвичай означає надходження у продаж за кілька тижнів. Попередньо, відеокарти RTX 4070 та RTX 4060 Ti очікуються у першій половині 2023 року.