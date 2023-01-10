Новини

Фото коробки референсної відеокарти NVIDIA RTX 4070 розкрило її характеристики

Фото коробки референсної відеокарти NVIDIA RTX 4070 розкрило її характеристики

NVIDIA випустила або має намір випустити відеокарти RTX 4070 еталонного дизайну. Ютуб-канал RedGamingTech поділився ексклюзивними фотографіями коробки ще не анонсованої відеокарти. Хоча самої карти не було всередині, факт підтверджує, що NVIDIA принаймні працювала над референтним дизайном графічного адаптера. Нагадаємо, що RTX 4070 T, яку представлено нещодавно, немає референсного варіанта.

Допомагаємо

Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

NVIDIA RTX 4070

Наявність коробки сама по собі не означає, що відеокарта вже вийшла або навіть колись вийде. Однак характеристики, що вказані на коробці дозволяють отримати уявлення про принципові можливості RTX 4070. Втім, все може бути – інсайдер kopite7kimi підтвердив не тільки референсну RTX 4070, але й RTX 4060 Ti в аналогічному виконанні.

Курс
УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ
Зберіть свою команду мрії та ведіть її до спільної мети.
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Team

Дані на коробці підтверджують використання 16-контактного роз’єму та необхідність перехідника з 2х8 на 16 для ранніх блоків живлення. Пакування також розкрило ширину відеокарти – 112 мм. У RTX 4070 використовується графічний процесор AD104-250 або AD104-251 з 5888 ядрами CUDA спільно з 12 ГБ пам’яті GDDR6X на 192-розрядній шині. Зменшена кількість ядер у порівнянні з RTX 4060 Ti дозволила NVIDIA знизити енергоспоживання карти до рівня 200-250 Вт. Сайт VideoCardz зібрав усі відомі характеристики RTX 4070 Ti, RTX 4070 та RTX 4060 Ti в таблицю:

NVIDIA RTX 4070

Масове виробництво графічного процесора AD104-250 заплановано на другу половину лютого, що зазвичай означає надходження у продаж за кілька тижнів. Попередньо, відеокарти RTX 4070 та RTX 4060 Ti очікуються у першій половині 2023 року.

Дохід NVIDIA у сегменті геймінгу скоротився вдвічі за рік — з $3,22 млрд до 1,57 млрд

 


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати