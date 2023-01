Фото коробки референсної відеокарти NVIDIA RTX 4070 розкрило її характеристики

NVIDIA випустила або має намір випустити відеокарти RTX 4070 еталонного дизайну. Ютуб-канал RedGamingTech поділився ексклюзивними фотографіями коробки ще не анонсованої відеокарти. Хоча самої карти не було всередині, факт підтверджує, що NVIDIA принаймні працювала над референтним дизайном графічного адаптера. Нагадаємо, що RTX 4070 T, яку представлено нещодавно, немає референсного варіанта.

Наявність коробки сама по собі не означає, що відеокарта вже вийшла або навіть колись вийде. Однак характеристики, що вказані на коробці дозволяють отримати уявлення про принципові можливості RTX 4070. Втім, все може бути – інсайдер kopite7kimi підтвердив не тільки референсну RTX 4070, але й RTX 4060 Ti в аналогічному виконанні.

RTX 4060 Ti FE can also use this cooler. 😁

Maybe RTX 4070 FE is PG141-SKU344.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) January 10, 2023