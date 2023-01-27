Fox продовжив культовий мультсеріал «Сімпсони» на 35 та 36 сезони, це дозволить подолати рубіж у 800 епізодів

Компанія Fox вирішила продовжити кілька своїх комедійних мультиплікаційних серіалів на два сезони. Шанувальники серіалів «Сімпсони», «Грифіни» та «Бургери Боба» зможуть насолоджуватись ними протягом циклу мовлення 2024-25 років.

Фактично, мережа продовжила «Сімпсонів» до 36-го сезону, «Гриффінів» – до 23-го сезону, «Бургери Боба» – до 15-го сезону. Таким чином, серіал «Сімпсони», який вже є рекордсменом за тривалістю серед комедійних мультиплікаційних серіалів зі сценарієм (цього року він подолає рубіж у 750 серій), зможе встановити новий рекорд. Завдяки продовженню на два сезони вийде вже понад 800 серій «Сімпсонів».

«Вісімсот епізодів — навіть «Сімпсони» не могли цього передбачити», – сказав виконавчий продюсер серіалу Метт Селман.

Нагадаємо, «Сімпсони» з’явилися у 1987 році як кілька короткометражних мультфільмів. У вигляді серіалу «Сімпсони» почали виходити з 1989 року. За час свого існування серіал завоював безліч нагород, включаючи десятки Emmy Awards та Annie Awards, а також Environmental Media Awards, People’s Choice Awards, Writers Guild of America Awards, Peabody Awards, Institutional Peabody Awards. 2000 року «Сімпсони» отримали власну Зірку Слави на алеї The Hollywood Walk of Fame.

«Три з лишком десятиліття «Сімпсонів», понад два десятиліття «Грифінів» і понад десять років «Бургерів Боба» доводять неминучу силу анімаційного жанру в нашій мережі та нескінченну прихильність фанатів до цих обурливо смішних класичних комедій», – заявив президент програм зі сценарієм Fox Entertainment Майкл Торн.

Джерело: gamesradar