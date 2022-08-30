Французькі податківці, використовуючи аерофотознімки та ШІ Google, виявили 20 тис. незадекларованих басейнів — та поповнили бюджет додатковими €10 млн

Податкова служба Франції за допомогою програмного забезпечення з функціями ШІ виявила тисячі незадекларованих приватних басейнів. Внаслідок цього власники таких басейнів отримали рахунки на загальну суму близько €10 млн.

Систему ШІ розробили компанії Google та Capgemini. Вона здатна виявляти басейни на аерофотознімках і звіряти їх із базами даних земельного кадастру. Система була запущена в експериментальному режимі минулого року у дев’яти французьких департаментах. За час своєї роботи вона змогла виявити 20356 незадекларованих басейнів. Наразі сферу її застосування планується розширити на всю країну, і за попередніми підрахунками це збільшить суму податкових надходжень від приватних басейнів на €40 млн вже у 2023 році.

Відповідно до французького законодавства, зміни у власності, включаючи додавання плавальних басейнів, мають бути заявлені до податкової інспекції протягом 90 днів після завершення робіт. Оскільки податки на майно ґрунтуються на його орендній вартості, додавання такого покращення, як басейн, призводить до збільшення податків. Типовий басейн площею 30 м2 оподатковуватиметься додатковим податком приблизно в сумі €200 на рік.

Податкова служба також розглядає можливість використання системи ШІ для виявлення незадекларованих прибудов та веранд, включаючи постійні перголи. Але наразі технічні фахівці не гарантують такі можливості. На цей час система не може встановити, чи є прямокутний об’єкт на аерофотознімку прибудовою або тентом, терасою або просто брезентом, розташованим на землі.

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У квітні говорилося, що програмне забезпечення Google-Capgemini має похибку в 30%. Система могла помилково сприймати сонячні батареї за басейни. Крім того, в деяких випадках ШІ не міг виявити споруди, що підлягають оподаткуванню, якщо вони розташовувалися під деревами або в тіні інших споруд. Нині ведуться роботи для вдосконалення технології.

Джерело: theguardian