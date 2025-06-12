«Джон Вік 5»: режисер все ще не знає, як «притягнути за вуха» героя Кіану Рівза у новий фільм

«Джон Вік 4»

Повернення Кіану Рівза в «Джон Уік 5» виявилося загадкою не тільки для глядачів, а й сценаристів. Режисер Чад Стахелскі зіштовхнувся з сценарними проблемами.

У новині присутні спойлери до «Джон Уік 4»

Відомо, що Кіану Рівз погодився на участь в проєкті, хоча казав протилежне, а Lionsgate охоче дозволила продовжити франшизу. Залишається одне питання — як саме повернути Джона Уіка після фіналу четвертого фільму? Нагадаємо, що наприкінці «Джона Уіка 4» головний герой зазнає серйозних поранень та помирає (як здавалося). Разом з тим нам показують його могилу, де з ним прощаються Вінстон (Ієн МакШейн) і Король Бауері (Лоуренс Фішберн).

Але глядачі бачать тільки, як Вік втрачає свідомість — момент смерті залишився за кадром. Як пророкували фанати, в цьому моменті студія знайшла лазівку для повернення. Хоча його воскресіння ще та головоломка, оскільки Джон Вік зазнав дійсно багато поранень, які майже точно виглядали смертельними. І зараз Стахелскі визнав: сценарист Майк Фінч і він працюють над історією, як розв’язати цей головний сюжетний трюк.

«Я не збираюся вам брехати, це трохи загадка. Ми з Майком Фінчем — сценаристом четвертої частини, який також пише п’яту — маємо досить хорошу історію, яка, як мені здається, крута. Коли у нас буде 50-сторінковий сценарій і якщо ми відчуємо, що це те, що треба, ми сядемо з Кіану і доведемо його до ідеалу. Дивіться, здається, всі цього хочуть. Питання лише в тому, чи зможемо ми це розкрити. Ми активно над цим працюємо. Просто… чи буде це справді варте уваги?» — ділиться режисер.

Стахелскі уточнив: команда не розглядає варіант приквелу. Ані творці, ані Кіану Рівз не зацікавлені в такому розвитку сюжету. Продовження має стати новою історією з живим Віком, яка не суперечитиме фіналу 4-ї частини. Вона має бути не пов’язана з Високим столом.

«Студія дуже хоче втілити це в реальність, я впевнений, рано чи пізно. Вони чудові, і вони попросили нас дійсно спробувати, а у нас є кілька хороших ідей, і ми спробуємо», — додав Чад Стахелскі.

Отже, реалістичний спосіб отримати п’яту частину — створити нову історію для головного персонажа. Але проєкт може й не зрушити з місця, якщо Стахелскі та його команда не знайдуть задовільного сценарного рішення.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Паралельно франшиза «Джон Уік» розростається. Наприклад, нещодавно вийшов бойовик «Балерина» з Аною де Армас, щоправда, оцінки якого стали найнижчі для всесвіту франшизи. Триває розробка анімаційного фільму-приквелу та серіалу «Джон Вік: Під Високим столом». А також вже вийшов мінісеріал «Континенталь».

Джерело: IGN