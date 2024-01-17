GeForce RTX 4070 SUPER надійшла у продаж в Україні за ціною від 31 тис. грн

17 січня в Україні розпочинаються продажі нової відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. Тішить, що цього разу українські продажі починаються одночасно зі світовими – без затримок. І ще одна чудова новина полягає в тому, що з першого дня українським споживачам пропонується широкий вибір різних моделей від багатьох виробників.

Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER виконана на базі графічного процесора AD104, який містить 7168 CUDA ядер та 80 блоків растрових операцій. Відеочип працює на базовій частоті 1980 МГц, а Boost-частота становить 2475 МГц. Карта також містить 12 ГБ відеопам’яті GDDR6X з шиною доступу 192 біта та пропускною здатністю 504 ГБ/с.

Судячи з результатів перших оглядів, проведених колегами із західних ресурсів, GeForce RTX 4070 SUPER забезпечує хорошу продуктивність при роздільній здатності 1440p. При такій роздільній здатності вона приблизно на 17% продуктивніша за оригінальну модель RTX 4070. Також новинка випереджає RTX 3080. При роздільній здатності 4K пристрій вже не завжди здатний забезпечити стабільні 60 к/с, але теж виявляється швидше за RTX 3080.

Нова відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER надходить у продаж за рекомендованою ціною $599 за референсну версію. В Україні ціни стартують із позначки 31 тис. грн.

Як очікується, наступною новинкою NVIDIA стане бюджетна відеокарта GeForce RTX 3050 із 6 ГБ пам’яті. За попередніми даними, від нинішньої версії з 8 ГБ пам’яті вона також відрізнятиметься зменшеною кількістю функціональних блоків GPU, зниженими частотами та зменшеною пропускною здатністю пам’яті. Все це дозволить їй обходитися без додаткового живлення.