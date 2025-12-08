Це не Леон: GameStop "засвітив" другого ігрового персонажа Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem / Capcom

Магазин GameStop випадково “засвітив” другого ігрового персонажа Resident Evil Requiem. Інсайдери наполегливо вказували на Леона Кеннеді, але це не він.

У витоках казали, що в Requiem буде одразу три ігрові персонажі: агентка ФБР Грейс Ешкрофт, Леон Кеннеді та репортерка Алісса Ешкрофт (мати Грейс). Окремо повідомляли, що Леон з’явиться у Resident Evil 9 востаннє для франшизи. Здавалося це максимально логічні персонажі, які напряму пов’язані зі зруйнованим Раккун-Сіті. Кеннеді був молодим копом, які тільки-но вийшов на службу, а Алісса журналісткою, що шукала сенсації. Обидва опинилися в самому центрі хаосу, коли місто накрила епідемія Т-вірусу. І от через 30 років молода агентка ФБР вирушає шукати свою матір.

Але, схоже, інший ігровий персонаж буде взагалі неочікуваним. GameStop показав у наборі Deluxe Steelbook Edition для ПК доньку Ітана з RE7 і RE8 — Розмарі Вінтерс. У розширене видання входять “унікальний косметичний вигляд” та “три ексклюзивні костюми для Розмарі Вінтерс”.

Станом на момент написання новини на сторінці ритейлера немає інформації про дівчину. Там залишився скриншот про те, що власники делюкс-видань Resident Evil Requiem зможуть одягтись у Леді Дімітреску та отримають костюм “Апокаліпсис”. Там сказано про п’ять скінів. Якщо два з них офіційно анонсовані, наразі лише припускаємо, що решта стосуються Роуз.

Події гри розгортаються приблизно у 2028 році. Це означає, що донька Ітана у Requiem ще підліток, і її вік може вплинути на тональність історії. До кінця не зрозуміло, як Capcom зможе органічно вплести її в історію. Є ймовірність, що її сюжетна лінія відбувається пізніше або паралельно основній, але наразі це лише припущення без підтверджених фактів.

Capcom ситуацію не коментує. Востаннє продюсер Масато Кумадзава говорив лише про чутки щодо повернення Леона у DLC, назвавши їх “фейковими новинами”. Тож поки офіційно нічого не підтверджено, але витік від найбільшого ритейлера ігор у США інтригує.

