15 хвилин геймплею Resident Evil Requiem: Грейс тікає від монстра-сталкера в занедбаній лікарні
Resident Evil Requiem / Capcom

Capcom показала геймплей Resident Evil Requiem, де основною темою для обговорень став новий монстр-сталкер і припущення, хто ним є.

У центрі подій — нова героїня Грейс Ешкрофт, що намагається вижити в покинутій лікарні, уникаючи переслідувань нового Немезіса. Якщо в останніх частинах переслідувачами були тендітна Дімітреску і родина реднеків, то тут якийсь кошмар.

Сталкер у Requiem — це триметрове чудовисько. Його руки видовжені із загрозливими кігтями, здатними розривати метал. Обличчя викривлене, як після вибуху: два ока дивляться в різні боки, а одне майже зникло під гнійним набряком. Рот — розтягнутий і неприродно великий, здається, поглинає половину голови. У соцмережах вже ширяться думки, що зовнішній вигляд нового головного ворога лякає більше, ніж попередники.

За геймплеєм видно, що Грейс не просто тікає, а має спосіб дати відсіч. Монстр чутливий до світла, тож лампи й люстри стають рятівним простором, куди він боїться заходити. Хоча це не панацея: у кат-сцені фанати помітили, як він намагається витягнути героїню назад у темряву.

15 хвилин геймплею Resident Evil Requiem: Грейс тікає від монстра-сталкера в занедбаній лікарні
Монстр-сталкер в Resident Evil Requiem / Capcom

Цікаво, що частина фанатів вбачає у цьому переслідувачі більше, ніж просто жахливу істоту. Є припущення, що це може бути мати головної героїні — репортерка Алісса Ешкрофт. На Gamescom 2025 в новому трейлері показали, як вона спілкується з дорослою Грейс, з якою разом тікають з квартири. Але як? За сюжетом журналістка померла в готелі, до якого через 30 років після трагедії приїхала Грейс. Якби там не було, але точно відомо те, що репортерка буде одним з трьох ігрових персонажів. 

Resident Evil Requiem повністю орієнтується на survival horror, відходячи від екшенових експериментів минулих частин. Реліз гри запланований на 27 лютого 2026 року для PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК. Передзамовлення вже відкриті.

Джерело: Comicbook

