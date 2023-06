Ще одна «‎абсолютистка свободи слова»: нова директорка Twitter Лінда Яккаріно підтримала ідеї Маска в першому листі до співробітників

Лінда Яккаріно офіційно обійняла посаду CEO Twitter і надіслала першого листа співробітникам, який згодом опублікувала й у соцмережах. Керівниця відзначила, що команда і надалі має зосереджуватись на «‎свободі слова» – те про, що так часто говорив сам Ілон Маск.

Щоб «просунути цивілізацію вперед», пише керівниця Twitter, люди повинні мати доступ «‎до нефільтрованого обміну інформацією та відкритого діалогу».

З моменту придбання Twitter за $44 млрд у жовтні торік, подальшого падіння вартості компанії та зниження рекламних доходів — Маск, який неодноразово називав себе «‎абсолютистом свободи слова» відновив чимало раніше заблокованих за порушення правил акаунтів, однак і призупинив дію деяких акаунтів, які йому не подобались.

Лінда Яккаріно раніше очолювала глобальний рекламний бізнес NBCUniversal з оборотом $13 млрд, стояла за поштовхом компанії до потокового передавання та має досвід продажу цифрової відеореклами. Одне з головних завдань Лінди у Twitter — стабілізація рекламного бізнесу. Численні компанії відмовились від реклами в соцмережі, а доходи Twitter в цьому напрямку впали на 59% за рік.

Повний лист нової керівниці, продубльований у треді в Twitter:

Hello Twitter.

People keep asking me: Why Twitter?

So, I’ll tell you. 👇

— Linda Yaccarino (@lindayacc) June 12, 2023