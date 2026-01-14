Новини IT-бізнес 14.01.2026 comment views icon

Гендиректору OnePlus загрожує арешт на Тайвані — переманює таланти в Китай

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Гендиректору OnePlus загрожує арешт на Тайвані - переманює таланти в Китай
Піт Лау/OnePlus

За інформацією ЗМІ, прокуратура Тайваню видала ордер на арешт співзасновника та гендиректора OnePlus Піта Лау.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на прокуратуру округу Шилін, Лау звинувачують у тому, що протягом останніх 10 років він незаконно переманював тайванських інженерів для роботи у Китаї. За твердженнями прокурорів, OnePlus найняла понад 70 тайванських фахівців протягом трохи більше 10 років,  з порушенням місцевих законів, які обмежують ділові зв’язки з материковим Китаєм. Окрім цього звинувачення було висунуто двом громадянам Тайваню, які працювали на Піта Лау. 

Тайвань посилює захист власного потенціалу та експертів у галузі напівпровідників на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Китаєм. Влада країни розглядає подібні справи як загрозу національній безпеці, прагнучи запобігти витокам інтелектуальної власності та відтоку талановитих інженерів до країн-конкурентів.

Гендиректор OnePlus залишається однією з ключових фігур в китайській індустрії смартфонів. Лау перетворив власну компанію на всесвітньо відомий бренд. Наразі він також залишається керівником відділу продуктів у материнській компанії OPPO. Випадок з Лау не поодинокий.

Останніми роками уряд Тайваню погрожував обмеженням експорту мікросхем до Південної Африки. Звернувся із судовим позовом проти Tokyo Electron у зв’язку з ймовірними порушеннями прав інтелектуальної власності та розслідував законність придбання новим співробітником Intel комерційних таємниць компанії TSMC. Минулого року прокуратура Тайваню видала ордер на арешт керівниці Luxshare Precision Industry Грейс Ван (Ван Лайчунь), яка очолює ключову китайську компанію, що збирає та постачає продукцію Apple у країні. 

Лау не надав відповіді журналістам Bloomberg на запит стосовно коментарів. У той же час представники OnePlus зазначили, що бізнес-операції компанії тривають у звичайному режимі та не відчувають впливу у зв’язку із розслідуванням. Мін’юст Тайваню також ще не надавав публічних коментарів по цій справі. 

Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників. До того ж китайський ШІ DeepSeek видає вдвічі гірші результати для Тайваню та інших ворогів Пекіна.

Джерела: Bloomberg; Android Authority

Популярні новини

arrow left
arrow right
Китай наступає: Thunderobot представила перший ігровий ПК з процесором Hygon C86-4G та відеокартою NVIDIA
Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite
Безпритульні коти зупинили роботу ферми з майнінгу біткоїнів: збитки вимірюються мільйонами
Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність
Анонсовані OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2, та OnePlus Watch Lite
20% інженерів ШІ, найнятих Google у 2025 році, вже працювали в компанії
Перший ПК на ARM з дискретною відеокартою та запущеним 3DMark — не AMD, NVIDIA чи Intel
Китайська відеокарта Fuxi A0 підтримує трасування променів та масштабування на основі графічного IP Imagination DXD
Китайці знайшли "найдавніший ПК" у світі віком 2000 років
Обійшли NASA: Китай створив перше у світі ПЗ для вимірювання часу на Місяці
Підробка “шкарпетки” Apple для iPhone коштує лише $6
Трамп дозволив NVIDIA продавати ШІ-чипи H200 в Китай, але взяв 25%
Заарештовано та екстрадовано засновника Prince Group: масштаб шахрайств сягає $75 млрд у криптовалютах
Grammarly, NVIDIA і mono: українські айтівці обрали топ-25 компаній, в яких хотіли б працювати
Американці cтворили 3D-карту військової бази Китаю за 10 годин після прольоту супутника, роздільна здатність — 50 см на піксель
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири
Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
Apple Intelligence пройде "комуністичний" тест з 2000 питань для запуску в Китаї
Китай запустив розподілений обчислювач ШІ довжиною 55 000 км — мережа охоплює 40 міст
Китайська CXMT представила власні DDR5 та LPDDR5X у часи дефіциту пам'яті
ІТ-сектор приносить Україні $500+ млн щомісяця — кожен другий долар експорту послуг
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати