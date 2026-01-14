Гендиректору OnePlus загрожує арешт на Тайвані — переманює таланти в Китай

Піт Лау/OnePlus

За інформацією ЗМІ, прокуратура Тайваню видала ордер на арешт співзасновника та гендиректора OnePlus Піта Лау.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на прокуратуру округу Шилін, Лау звинувачують у тому, що протягом останніх 10 років він незаконно переманював тайванських інженерів для роботи у Китаї. За твердженнями прокурорів, OnePlus найняла понад 70 тайванських фахівців протягом трохи більше 10 років, з порушенням місцевих законів, які обмежують ділові зв’язки з материковим Китаєм. Окрім цього звинувачення було висунуто двом громадянам Тайваню, які працювали на Піта Лау.

Тайвань посилює захист власного потенціалу та експертів у галузі напівпровідників на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Китаєм. Влада країни розглядає подібні справи як загрозу національній безпеці, прагнучи запобігти витокам інтелектуальної власності та відтоку талановитих інженерів до країн-конкурентів.

Гендиректор OnePlus залишається однією з ключових фігур в китайській індустрії смартфонів. Лау перетворив власну компанію на всесвітньо відомий бренд. Наразі він також залишається керівником відділу продуктів у материнській компанії OPPO. Випадок з Лау не поодинокий.

Останніми роками уряд Тайваню погрожував обмеженням експорту мікросхем до Південної Африки. Звернувся із судовим позовом проти Tokyo Electron у зв’язку з ймовірними порушеннями прав інтелектуальної власності та розслідував законність придбання новим співробітником Intel комерційних таємниць компанії TSMC. Минулого року прокуратура Тайваню видала ордер на арешт керівниці Luxshare Precision Industry Грейс Ван (Ван Лайчунь), яка очолює ключову китайську компанію, що збирає та постачає продукцію Apple у країні.

Лау не надав відповіді журналістам Bloomberg на запит стосовно коментарів. У той же час представники OnePlus зазначили, що бізнес-операції компанії тривають у звичайному режимі та не відчувають впливу у зв’язку із розслідуванням. Мін’юст Тайваню також ще не надавав публічних коментарів по цій справі.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників. До того ж китайський ШІ DeepSeek видає вдвічі гірші результати для Тайваню та інших ворогів Пекіна.

Джерела: Bloomberg; Android Authority