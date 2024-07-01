Новини Технології 01.07.2024 о 17:01 comment views icon

Гібридна СЕС за ₴150 тисяч та інверторний генератор на залишок — в які суми українцям обходиться «енергонезалежність»?

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Гібридна СЕС за ₴150 тисяч та інверторний генератор на залишок — в які суми українцям обходиться «енергонезалежність»?

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Лише у Києві середня тривалість відключення електроенергії сягала 9 годин на добу у червні, а на зиму за «базовим сценарієм» деякі експерти прогнозують блекаути по 12 годин.

В українському Forbes дослідили, як зріс попит на генератори, зарядні станції та сонячні панелі в Україні, а також проаналізували ціни — коротко переповідаємо основне.

Для початку трохи «магазинної» статистики:

  • У травні продажі генераторів у Rozetka збільшились утричі, порівняно з травнем 2023-го, а в першій декаді червня — у 5,5 раза. Компанія також фіксує аномальний попит на зарядні станції та повербанки — ріст продажів у 10 і 8 разів відповідно.
  • У мережі «Епіцентр» продажі генераторів зросли у 2,4 раза порівняно з березнем-квітнем. В червні — майже втричі.
  • У Comfy продажі генераторів цього року виросли у 4 рази, і дещо починає відчуватися дефіцит. Продажі зарядних станцій за останній рік збільшилися у 5 разів.
  • Активно українці купують й сонячні панелі — у травні продажі СЕС зросли у 3,5 раза, за даними Rozetka. Також нещодавно продавати панелі почали «Епіцентр» та Yasno.

За даними директора з продажу в компанії-дилері генераторів «Квітка» Павла Ройко, лідирують у попиті серед населення — інверторні генератори потужністю 3-5 кВт (вони тихіші й стабільно тримають напругу) та бензинові 5-8 кВт; бізнес тим часом купує дизельні генератори різних потужностей.

В компанії-дилера GTM найбільше купують генератори «газ-бензин», які часто підключаються до газової труби без дозволів, що не надто безпечно. Якщо говорити про ціни, то найпростіший бензиновий генератор потужністю 1 кВт можна купити від 4099 до 10 800 грн, згідно з даними сервісу e-katalog.

Тим часом вартість встановлення на приватний будинок гібридної СЕС потужністю 3 кВт – сягає 150 000 грн, відповідно до розрахунку компанії «Атмосфера».

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Якщо говорити про попит на зарядні станції, то українці надають перевагу таким відомим брендам як EcoFlow, Bluetti та Anker. За даними Rozetka, найчастіше купують EcoFlow RIVER 2 (300 Вт / 256 Вт-год) — ціни на моделі цього виробника в Україні стартують від 8890 грн, згідно з сервісом Hotline. Директор з роздрібної торгівлі «Епіцентру» Дмитро Танько каже, у їхній мережі спостерігається підвищений інтерес до пристроїв на 1-2 КВт, які дають змогу забезпечити освітлення та функціонування побутових приладів (холодильника, телевізора, роутера).

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

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