Гібридна СЕС за ₴150 тисяч та інверторний генератор на залишок — в які суми українцям обходиться «енергонезалежність»?

Лише у Києві середня тривалість відключення електроенергії сягала 9 годин на добу у червні, а на зиму за «базовим сценарієм» деякі експерти прогнозують блекаути по 12 годин.
В українському Forbes дослідили, як зріс попит на генератори, зарядні станції та сонячні панелі в Україні, а також проаналізували ціни — коротко переповідаємо основне.
Для початку трохи «магазинної» статистики:
- У травні продажі генераторів у Rozetka збільшились утричі, порівняно з травнем 2023-го, а в першій декаді червня — у 5,5 раза. Компанія також фіксує аномальний попит на зарядні станції та повербанки — ріст продажів у 10 і 8 разів відповідно.
- У мережі «Епіцентр» продажі генераторів зросли у 2,4 раза порівняно з березнем-квітнем. В червні — майже втричі.
- У Comfy продажі генераторів цього року виросли у 4 рази, і дещо починає відчуватися дефіцит. Продажі зарядних станцій за останній рік збільшилися у 5 разів.
- Активно українці купують й сонячні панелі — у травні продажі СЕС зросли у 3,5 раза, за даними Rozetka. Також нещодавно продавати панелі почали «Епіцентр» та Yasno.
За даними директора з продажу в компанії-дилері генераторів «Квітка» Павла Ройко, лідирують у попиті серед населення — інверторні генератори потужністю 3-5 кВт (вони тихіші й стабільно тримають напругу) та бензинові 5-8 кВт; бізнес тим часом купує дизельні генератори різних потужностей.
В компанії-дилера GTM найбільше купують генератори «газ-бензин», які часто підключаються до газової труби без дозволів, що не надто безпечно. Якщо говорити про ціни, то найпростіший бензиновий генератор потужністю 1 кВт можна купити від 4099 до 10 800 грн, згідно з даними сервісу e-katalog.
Тим часом вартість встановлення на приватний будинок гібридної СЕС потужністю 3 кВт – сягає 150 000 грн, відповідно до розрахунку компанії «Атмосфера».
Якщо говорити про попит на зарядні станції, то українці надають перевагу таким відомим брендам як EcoFlow, Bluetti та Anker. За даними Rozetka, найчастіше купують EcoFlow RIVER 2 (300 Вт / 256 Вт-год) — ціни на моделі цього виробника в Україні стартують від 8890 грн, згідно з сервісом Hotline. Директор з роздрібної торгівлі «Епіцентру» Дмитро Танько каже, у їхній мережі спостерігається підвищений інтерес до пристроїв на 1-2 КВт, які дають змогу забезпечити освітлення та функціонування побутових приладів (холодильника, телевізора, роутера).
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