Глобальні постачання планшетів впали на 20% — до найнижчого з 2011 року рівня

За даними аналітичної компанії IDC, у четвертому кварталі 2023 року глобальні поставки планшетів сягнули 36,8 млн одиниць (на 17,4% менше, ніж у відповідному періоду торік). Тим часом річні показники продемонстрували падіння на 20,5% і склали 128,5 млн одиниць.

З огляду на те, що світ стикається з високим рівнем інфляції та скороченням робочих місць, такі цифри виглядають цілком очікуваними.

«Затримки проєктів і заморожування витрат також призвели до відтермінування закупівель», — каже Ануропа Натарай, старший науковий аналітик відділу відстеження мобільності та споживчих пристроїв IDC. «Очікується, що 2024 рік продемонструє деякі можливості для відновлення, за умови, що буде більш економічно обґрунтованим. Однак загальні проблеми залишаються, і технологічний прогрес навколо ШІ, ймовірно, протягом наступних 2-х років більше зосередиться на ПК та смартфонах».

Окрім того, що 2023 рік був поганим для ринку планшетів в цілому, він також був помітно невдалим для Apple, яка втратила близько 7% частки ринку після того, як її поставки в четвертому кварталі впали з 21,1 мільйона до 14,9 мільйона. Її головні конкуренти Samsung, Huawei, Lenovo та Xiaomi навпаки збільшили свою частку ринку, тоді як категорія «Інші» знизилася, але менш ніж на 2%.

Найбільшим переможцем стала Xiaomi, яка показала 35% зростання в порівнянні з аналогічним періодом торік в четвертому кварталі, а найбільшим програшем відзначилась Apple, яка спостерігала скорочення поставок на 29,3%.

Джерело: Neowin