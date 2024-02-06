Новини Пристрої 06.02.2024 о 11:47 comment views icon

Глобальні постачання планшетів впали на 20% — до найнижчого з 2011 року рівня

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

За даними аналітичної компанії IDC, у четвертому кварталі 2023 року глобальні поставки планшетів сягнули 36,8 млн одиниць (на 17,4% менше, ніж у відповідному періоду торік). Тим часом річні показники продемонстрували падіння на 20,5% і склали 128,5 млн одиниць.

З огляду на те, що світ стикається з високим рівнем інфляції та скороченням робочих місць, такі цифри виглядають цілком очікуваними.

«Затримки проєктів і заморожування витрат також призвели до відтермінування закупівель», — каже Ануропа Натарай, старший науковий аналітик відділу відстеження мобільності та споживчих пристроїв IDC. «Очікується, що 2024 рік продемонструє деякі можливості для відновлення, за умови, що буде більш економічно обґрунтованим. Однак загальні проблеми залишаються, і технологічний прогрес навколо ШІ, ймовірно, протягом наступних 2-х років більше зосередиться на ПК та смартфонах».

Окрім того, що 2023 рік був поганим для ринку планшетів в цілому, він також був помітно невдалим для Apple, яка втратила близько 7% частки ринку після того, як її поставки в четвертому кварталі впали з 21,1 мільйона до 14,9 мільйона. Її головні конкуренти Samsung, Huawei, Lenovo та Xiaomi навпаки збільшили свою частку ринку, тоді як категорія «Інші» знизилася, але менш ніж на 2%.

ТОП 5 компаній-виробників планшетів (з даними про світові постачання у 4 кварталі 2023 та 2022 років, частку ринку та зростання за рік).
ТОП 5 компаній-виробників планшетів (дані про світові постачання, частку ринку та зростання у 4 кварталі 2023 року у порівнянні із 2022-м).

Найбільшим переможцем стала Xiaomi, яка показала 35% зростання в порівнянні з аналогічним періодом торік в четвертому кварталі, а найбільшим програшем відзначилась Apple, яка спостерігала скорочення поставок на 29,3%.

ТОП 5 компаній-виробників планшетів (дані про світові постачання, частку ринку та зростання загалом у 2023 році у порівнянні із 2022-м).
ТОП 5 компаній-виробників планшетів (дані про світові постачання, частку ринку та зростання загалом у 2023 році у порівнянні із 2022-м).

Джерело: Neowin

Loading comments...

Новини партнерів

Накопичуєте та отримуєте 4% річних. Як «Збірка» від Sense Bank допомагає збирати гроші
Ви можете інвестувати в іспанську віллу та мати 17,1% річних. Внески – від €810
VARUS збільшив продажі на 150%. Як в цьому допомогла онлайн-оплата від Tranzzo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати