Глобальний збій: Facebook, Instagram, Threads, YouTube, X та інші сервіси працюють нестабільно

За даними сервісу Downdetector, наразі в роботі низки популярних сервісів та соціальних мереж спостерігаються збої. Так, користувачі Facebook масово скаржаться на проблеми авторизації. Також дехто має проблеми роботою застосунку або сайту.

Схожий сплеск повідомлень про проблеми спостерігається й у користувачів Facebook Messenger. Користувачі масово скаржаться на проблеми авторизації, в роботі застосунку та відправленні повідомлень.

ОНОВЛЕНО: Керівник комунікацій Meta Енді Стоун підтвердив наявність проблем та написав, що компанія «знає, що люди мають проблеми з доступом до наших сервісів» та Meta «зараз над цим працює».

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Разом з тим користувачі Instagram скаржаться на проблеми в роботі застосунку – у них не оновлюється стрічка, а у деяких випадках неможливо пройти авторизацію.

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Сервіс Threads також не може забезпечити стабільну роботу. Користувачі скаржаться на незадовільну роботу застосунку та сайту, а також проблеми у підключенні до серверів.

Проте, схоже, що збої в роботі спостерігаються не лише у сервісів компанії Meta, а також в інших технологічних компаній. Так, одночасно спостерігається сплеск скарг на роботу сервісів Google (сам пошук Google, Youtube, Gmail). Хоча масштаби скарг в цьому випадку менші. Аналогічно, користувачі скаржаться на перебої в роботі X (Twitter) ─ в менших масштабах, ніж на збої в сервісах Meta.

Можна припустити, що ці одночасні збої пов’язані із пошкодженням інтернет-кабелів в Червоному морі (а можливо й в інших місцях).

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