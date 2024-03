Глобальний збій: Facebook, Instagram, Threads, YouTube, X та інші сервіси працюють нестабільно

За даними сервісу Downdetector, наразі в роботі низки популярних сервісів та соціальних мереж спостерігаються збої. Так, користувачі Facebook масово скаржаться на проблеми авторизації. Також дехто має проблеми роботою застосунку або сайту.

Схожий сплеск повідомлень про проблеми спостерігається й у користувачів Facebook Messenger. Користувачі масово скаржаться на проблеми авторизації, в роботі застосунку та відправленні повідомлень.

ОНОВЛЕНО: Керівник комунікацій Meta Енді Стоун підтвердив наявність проблем та написав, що компанія «знає, що люди мають проблеми з доступом до наших сервісів» та Meta «зараз над цим працює».

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024