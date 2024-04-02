Gmail — 20 років. Першоквітневий «жарт» Google, який став найпопулярнішим у світі сервісом електронної пошти

1 квітня 2004 року Google здійснила революцію в електронній пошті, запустивши сервіс Gmail.

На той час Gmail не був єдиним провайдером електронної пошти — Hotmail і Yahoo! Post існували вже багато років, однак сервіс Google пропонував вебдоступ, вищу швидкість, автоматичну організацію листів, інтегровані функції пошуку та 1 Гб пам’яті, що на той час було величезним кроком вперед в обсягах персонального хмарного сховища.

Google у пресрелізі хвалилася, що гігабайт пам’яті «більш ніж у 100 разів» перевищує пропозиції конкурентів, і анонсувала безплатний доступ, що на той час скидалося на першоквітневий жарт.

З того моменту ми знаємо, що платити за цифрові послуги можна не лише грошима — у випадку Gmail у якості подяки з користувачів отримували дані. Програмне забезпечення сервісу могло сканувати вміст електронних листів власників облікових записів і використовувати цю інформацію, щоб показувати їм персоналізовану рекламу на бічній панелі сайту. Хороший чи поганий, але це був новаторський підхід.

Перші п’ять років Gmail був доступний у бета-версії за запрошеннями. Коли сервіс став публічним 7 липня 2009 року, у нього налічувалось понад 100 млн користувачів — а за кілька років Google, яка покращила інструмент виявлення спаму, що сподобалось публіці, звітувала вже про 425 млн активних користувачів. Gmail офіційно став найбільшим у світі сервісом електронної пошти.

Загалом 20 років свого існування Gmail став основним для чверті світового населення — на сьогодні, за даними AndroidPolice, ним користуються 2 млрд людей. Google оголосила, що інтегрує в сервіс штучний інтелект Gemini, тож цікаво, якими досягненнями Gmail похизується до свого 30-річчя.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!