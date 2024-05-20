Microsoft запускає Recall — штучний інтелект записуватиме все, що робиться на ПК для швидкого відновлення

Microsoft запускає Recall для Windows 11, новий інструмент, який відстежує все, що користувач бачить та робить на своєму комп’ютері. Він дає можливість шукати та відновлювати все, що колись робилося на пристрої.

Обсяг функцій Recall, для якого Microsoft має внутрішню назву AI Explorer, неймовірно широкий. Він включає реєстрацію того, що робиться у програмах, відстеження спілкування під час зустрічей, запам’ятовування всіх вебсайтів, які користувач відвідав тощо. Все, що вам потрібно зробити для повернення до цих кроків, це виконати дію Recall («Викликати»), яка схожа на пошук за допомогою штучного інтелекту. Вона надасть знімок потрібного періоду часу.

Все, що робиться на ПК, відображається на часовій шкалі, яку можна прокручувати. Також можна шукати живі зустрічі та відео завдяки Live Captions, які транскрибують і навіть перекладають мову.

Колись Microsoft спробувала щось подібне, але менш потужне у Windows 10 із Timeline, але припинила цю функцію у 2021 році. Також існує дуже схожа програма для Mac під назвою Rewind. Програмне забезпечення працює на комп’ютерах Mac з процесорами M і, як і Recall, реєструє все, що робиться, прослуховує всі зустрічі та надає доступ до чатбота, щоб щось знайти. Однак Recall матиме глибоку інтеграцію з Windows, тоді як Rewind — стороння програма, яку потрібно встановити та надати системні дозволи.

Recall не працюватиме з усіма комп’ютерами з Windows 11. Доведеться придбати один із кількох нових комп’ютерів Copilot Plus на базі нових чіпів Qualcomm Snapdragon X Elite, які мають нейронний процесор (NPU), необхідний для роботи Recall.

Microsoft обіцяє користувачам, що індекс відкликання залишається локальним та приватним на пристрої. Запис можна буде призупиняти та видаляти окремий зміст.

Онлайн-курс "PR Basis" від Skvot. Дізнайся нюанси різних сфер і обрери свою.Як результат — матимеш стратегію бренду у своєму портфоліо та зможеш стартувати в піарі. Інсайтами ділиться лекторка, яка має 9+ років досвіду. Детальніше про курс

Джерело: The Verge

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.