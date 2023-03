Голлівудська посмішка для немовляти. Функція Remaster у смартфонах Samsung «покращила» знімок 7-місячного малюка, додавши… зуби

Власник Samsung S23 Ultra спробував обробити знімок своєї 7-місячної доньки за допомогою функції Remaster — програмне забезпечення смартфона вирішило, що на фото не вистачає зубів.

Нещодавно компанія вже стикалася з обвинуваченнями у «домальовуванні» Місяця, але, схоже, програмне забезпечення смартфонів Samsung вважає, що на фото дітей також замало деталей.

Власник S23 Ultra вирішив випробувати функцію Remaster у програмі для перегляду фотографій Samsung Gallery. Він очікував отримати результат, схожий на те, що робить Google Photos — із пропозицією певних коригувань і фільтрів, додання чіткості зображень тощо.

Звичайно, програма успішно прибрала якісь не дуже привабливі деталі з фото. Але те, що найбільше привернуло увагу — так це зміна язика дитини на ряд рівних білих зубів. Можете порівняти оригінальне та «оброблене» зображення:

This is how gross Remastering is on the @SamsungMobile @Samsung #S23Ultra #SamsungS23Ultra. AI casually adding teeth to a 7 month old baby. NO ONE ASKED FOR THIS! pic.twitter.com/X9WUHWS2Hr

— Apricot Lennon 🐱🥙 (@earcity) March 22, 2023