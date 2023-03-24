Голлівудська посмішка для немовляти. Функція Remaster у смартфонах Samsung «покращила» знімок 7-місячного малюка, додавши… зуби

Власник Samsung S23 Ultra спробував обробити знімок своєї 7-місячної доньки за допомогою функції Remaster — програмне забезпечення смартфона вирішило, що на фото не вистачає зубів.

Нещодавно компанія вже стикалася з обвинуваченнями у «домальовуванні» Місяця, але, схоже, програмне забезпечення смартфонів Samsung вважає, що на фото дітей також замало деталей.

Власник S23 Ultra вирішив випробувати функцію Remaster у програмі для перегляду фотографій Samsung Gallery. Він очікував отримати результат, схожий на те, що робить Google Photos — із пропозицією певних коригувань і фільтрів, додання чіткості зображень тощо.

Звичайно, програма успішно прибрала якісь не дуже привабливі деталі з фото. Але те, що найбільше привернуло увагу — так це зміна язика дитини на ряд рівних білих зубів. Можете порівняти оригінальне та «оброблене» зображення:

This is how gross Remastering is on the @SamsungMobile @Samsung #S23Ultra #SamsungS23Ultra. AI casually adding teeth to a 7 month old baby. NO ONE ASKED FOR THIS! pic.twitter.com/X9WUHWS2Hr — Apricot Lennon 🐱🥙 (@earcity) March 22, 2023

Чоловік повторно випробував функцію — і вона припустилася тієї самої помилки, тож це не схоже на одноразовий збій.

Редакція The Verge перевірила ту саму версію програми Gallery на звичайному S22 на десятку знімків немовлят — але результату із зубами так і не отримали. Нині журналісти чекають на коментар від Samsung.

На вебсайті Samsung сказано, що функція «автоматично видаляє тіні та відблиски». На відміну від пояснень компанії щодо функції Scene Optimizer, яка покращила фото Місяця, додавши деякі деталі — опис Remaster не містить жодних згадок щодо «ШІ» чи «глибокого навчання».