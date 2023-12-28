Голлівудський режисер Майкл Манн розповів про своє українське коріння: «Уся моя родина з Житомирської області‎»

80-річний режисер і чотириразовий номінант на «Оскар», найбільш відомий як автор фільму «Сутичка» з Робертом де Ніро та Аль Пачіно в головних ролях, дав інтерв’ю виданню Village, де серед іншого розповів, що майже уся його родина насправді походить з України.
«Уся моя родина походить із міста Овруч [у Житомирській області]. Коли мій дідусь вирушив до США, дві його сестри емігрували в Аргентину разом із дідусем і бабусею Гектора Бабенка [аргентинсько-бразильського режисера українського походження]. Я не знав про це, поки не познайомився з ним, він розповів мені цю історію», — каже Майкл Манн.
Він також додав, що уважно стежить за нинішньою ситуацією в Україні.
«По-перше, я стежу за боротьбою, яку зараз веде Україна. Бережіть себе, хай вам щастить. До речі, нещодавно я подивився документальний фільм Шона Пенна [«Суперсила» про перший етап повномасштабного вторгнення РФ в Україну], і це надзвичайна стрічка», — розповідає режисер.
Наступний фільм Майкла Манна, байопік «Феррарі», вже відсьогодні доступний в українському прокаті. Попередня робота режисера, «Blackhat», виходила ще у 2015-му.
Байопік розповість про життя засновника відомого італійського виробника автомобілів та найстарішого учасника Формули-1. Його дія відбуватиметься у 1957 році, коли на перегонах Mille Miglia за участю команди Енцо Феррарі сталася жахлива трагедія — в авто, яке пілотував Альфонсо де Портаго, на швидкості 250 км/год вибухнула шина. Авто врізалось в натовп, внаслідок чого загинуло дев’ять людей разом з пілотом та п’ятьма дітьми. Також байопік покаже уривки особистого життя легендарного автоконструктора і його бізнесу — у темні часи, коли компанія Феррарі була за крок до банкрутства.
«Феррарі» — український трейлер байопіку Майкла Манна про засновника Ferrari з Адамом Драйвером та Пенелопою Крус