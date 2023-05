Google анонсувала складаний смартфон Pixel Fold (поки що лише віртуально) – повноцінна презентація відбудеться в рамках Google I/O 2023

Чутки, що циркулювали раніше, повністю підтвердилися – на майбутньому заході Google I/O 2023 пошуковий гігант представить свій перший складаний смартфон Pixel Fold. А поки що Google обмежилася цифровим анонсом пристрою.

Компанія не поділилася жодними технічними характеристиками Pixel Fold, лише опублікувала коротке відео. Воно демонструє пристрій, що розкривається аналогічно смартфонам серії Samsung Galaxy Z Fold. Можна бачити зовнішній та внутрішній дисплей, блок камер, схожий на модуль смартфонів Pixel. Хоча блок камер виділяється не так сильно і в цілому відповідає тому, що ми бачили у витоку рекламних матеріалів. Відео також підтверджує великі межі внутрішнього дисплея.

✨May The Fold Be With You✨https://t.co/g6NUd1DcOJ#GoogleIO #PixelFold

May 10 pic.twitter.com/K8Gk21nmo8

