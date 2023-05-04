Google анонсувала складаний смартфон Pixel Fold (поки що лише віртуально) – повноцінна презентація відбудеться в рамках Google I/O 2023

Чутки, що циркулювали раніше, повністю підтвердилися – на майбутньому заході Google I/O 2023 пошуковий гігант представить свій перший складаний смартфон Pixel Fold. А поки що Google обмежилася цифровим анонсом пристрою.

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Компанія не поділилася жодними технічними характеристиками Pixel Fold, лише опублікувала коротке відео. Воно демонструє пристрій, що розкривається аналогічно смартфонам серії Samsung Galaxy Z Fold. Можна бачити зовнішній та внутрішній дисплей, блок камер, схожий на модуль смартфонів Pixel. Хоча блок камер виділяється не так сильно і в цілому відповідає тому, що ми бачили у витоку рекламних матеріалів. Відео також підтверджує великі межі внутрішнього дисплея.

Попередні витоки стверджували, що Pixel Fold містить зовнішній 5,8-дюймовий екран і внутрішній дисплей діагоналлю 7,6 дюйма. За чутками, пристрій оснащений процесором Google Tensor G2, важить 284 г і має «найміцніший шарнір серед складних» моделей. Ціна Pixel Fold очікується на рівні $1700.

Сторінка Google Store дозволяє зацікавленим покупцям підписатися на отримання додаткової інформації, як тільки вона буде офіційно представлена 10 травня.

Джерело: The Verge