Google опублікувала API власної мовної моделі PaLM та запускає платформу для створення чатботів, пошукових систем та цифрових асистентів з ШІ

Розробники можуть взяти за основу мовну модель Google та створити власні чатботи чи інші ШІ-системи, які «генерують текст, зображення, код, відео, аудіо та багато іншого через надання простих текстових підказок».

PaLM — це велика мовна модель, або LLM (подібна до серії GPT, створеної OpenAI або сімейства моделей LLaMA від Meta), яку Google вперше анонсувала у квітні 2022 року. Як і інші мовні моделі, PaLM — це гнучка система, яка потенційно може виконувати різноманітні завдання зі створення та редагування тексту. Її можна навчити та зробити розмовним чатботом, як ChatGPT, або використати для написання коду. (Подібні функції Google анонсувала раніше для своїх програм Workspace, таких як Google Документи й Gmail).

Щоб полегшити розробникам процес навчання PaLM для виконання певних завдань, Google запускає нову програму під назвою MakerSuite.

«З MakerSuite ви зможете надавати підказки, доповнювати свій набір даних та легко налаштовувати власні моделі», — йдеться в пресрелізі компанії.

Google стверджує, що таке тонке налаштування, необхідне для створення зручної для користувача системи штучного інтелекту, можна виконати навіть у веббраузері.

Компанія також розширює підтримку генеративного штучного інтелекту на своїй платформі Vertex AI (розроблена, щоб допомогти компаніям навчати та розгортати моделі машинного навчання). Vertex отримає доступ до більшої кількості моделей, створених Google Research та її дочірньою компанією DeepMind, що займається штучним інтелектом, а також зможе підключатися до систем з відкритим кодом і сторонніх виробників у майбутньому.

І, нарешті, Google запускає нову платформу під назвою Generative AI App Builder — вона дозволить розробникам створювати чатботи, пошукові системи, цифрових помічників з ШІ тощо. Компанії зможуть використовувати готові шаблони, щоб створити програми з ШІ «за лічені хвилини чи години».

Джерело: The Verge