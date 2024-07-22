Google Chrome отримав автоматичний пошук «ненажерливих» вкладок з можливістю їхнього закриття

Браузер Google Chrome отримав можливість «виправити» проблему з вкладками, які споживають багато ресурсів. У випадку виявлення проблем з продуктивністю з’являтиметься вікно з переліком вкладок і кнопкою «Виправити».

Вікно «Сповіщення про проблеми з продуктивністю» вимикає найбільш «ненажерливі» для звільнення ресурсів. Браузер визначає проблемні вкладки та формує список. Сповіщення з’являтиметься лише тоді, коли вкладки почнуть використовувати певний процент ресурсу центрального процесора.

Щоб побачити вікно потрібні такі кроки:

Ввести в адресному рядку chrome://flags Знайти й увімкнути «Performance intervention UI» та «Enable Performance intervention demo mode» Перезапустити Chrome Відкрити chrome://settings > Performance > General та переконатися, що, що параметр «Performance Issue Alert» увімкнений. Відкрити chrome://discards Вибрати «Trigger performance CPU intervention».

Після натискання кнопки виправити «Виправити зараз», усі вкладки, що вимагають багато ресурсів, будуть негайно вивантажені. Це можна перевірити за статусами у chrome://discards в розділі «Loading Status», де вони мають бути відмічені як «Unloaded».

Коли прапорець демонстраційного режиму Performance Intervention увімкнений, порогові значення процесора та обмеження швидкості ігноруватимуться, тому інтерфейс користувача може легко запустити це вікно просто через звичайну активність у браузері або через примусовий запуск у chrome://discards. Усі запропоновані активні вкладки відповідатимуть звичайним критеріям відхилення, за винятком необхідності залишатися у фоновому режимі протягом встановленого мінімального часу, як розповідає опис прапорця.

Також існує функція Process Per Site, яка об’єднує кілька вкладок з одного у єдиний процес для покращення ефективності. Однак вона має проблеми, коли процес використовують багато вкладок, які потребують багато пам’яті. Наразі Google розробляє новий автоматичний метод для оцінки розміру пам’яті вкладок, який би попередив ці помилки. Новий режим встановлюватиме обмеження, щоб сайт не забирав усю можливу пам’ять. зараз режим не оцінює споживання пам’яті вмістом iframe, але компанія працює над цим.

Онлайн-курс "People Management" від Laba. Пройдіть шлях від формування відповідальної команди до написання кар'єрної карти для кожного співробітника разом з топменеджеркою з 11-річним досвідом у провідних IT-компаніях. Детальніше про курс

Джерело: WindowsReport

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.