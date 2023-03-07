Google Docs та інші додатки Google Drive отримують новий інтерфейс у стилі Material Design 3

Google почав розгортати оновлений інтерфейс користувача для Google Диска, Документів, Таблиць і Презентацій, який витриманий у дизайнерському стилі Material Design 3. Самі програми все ще працюють так само як і раніше, проте Google виділяє в анонсі «спрощений» та «менш захаращений» зовнішній вигляд разом з низкою корисних удосконалень та доповнень.

Вперше Google анонсувала редизайн офісного пакета Google Drive у лютому — і він дуже схожий на новий Gmail, що загалом не є безглуздим, адже компанія намагається «оптимізувати основні шляхи співпраці у своїх продуктах».

Google додала ще кілька темних відтінків до різних елементів, як-от панель інструментів та коментарі, щоб ті краще виділялися на тлі білої сторінки документа. Кнопка «Поділитися» набула більш округлої форми (зараз вона має вигляд прямокутника з округлими кутами).

Коротка анімація нижче дозволяє отримати уявлення про оновлений вигляд Google Таблиць

Google також додає підтримку функції, яку вперше анонсували ще у 2021-му — йдеться про smart chips, аналог Fluid-компонентів в Microsoft Office. Ця функція дозволяє інтегрувати сторонні програми безпосередньо у документи Google Docs, подібно до Notion та Coda.

В Google зазначають, що оновлення розгортатимуть поступово протягом наступних 15 днів для користувачів з планом оновлення Rapid Release, а до 25 березня оновлений інтерфейс має стати загальнодоступним (стосується й каналу Scheduled Release). Його отримають абсолютно всі — як підписники Google Workspace, так і власними звичайних безплатних акаунтів, а також користувачі застарілих пакетів G Suite Basic та Business.