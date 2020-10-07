«Это конец прежнего «офиса»». Google переименовала пакет G Suite в Workspace, реализовав более глубокую интеграцию Gmail, Chat и Docs





Как мы уже рассказали, Google обновил логотип Gmail, а заодно и логотипы других приложений, включая Calendar, Docs, Meet и Sheets — их объединяет единый минималистический дизайн и традиционная цветовая схема. Этот редизайн является частью масштабного ребрендинга пакета G Suite, отражающего большие перемены в стратегии Google. Теперь пакет называется Google Workspace. Одновременно Google добавила новые функции и улучшения с упором на более тесную интеграцию отдельных рабочих инструментов из набора, слегка скорректировав цены и запустив новый план «Business Plus» с дополнительными возможностями управления устройствами.

Идея разделения отдельных приложений на составляющие элементы, которые можно встраивать в другие места, не нова — схожий подход использует Microsoft с фреймворком Fluid Office (блоки Fluid, представляющие собой индивидуальные мини-приложения, можно вставлять в разные типы документов с сохранением полных возможностей редактирования). Теперь Google внедряет аналогичные возможности в Google Workspace, чтобы эффективнее конкурировать с Microsoft. Вице-президент и руководитель направления коммуникационных продуктов Google Хавьер Солтеро, отвечающий и за Google Workspace, прямо заявил, что это «конец прежнего «офиса»».

Google уже сделала несколько шагов в новом направлении — самым крупным, пожалуй, стала недавняя интеграция видеоконференций Meet в Gmail (как в веб-версию, так и в приложения для Android и iOS). Теперь же Google надеется привлечь больше пользователей с помощью полностью интегрируемых сервисов, собранных в одном месте. Это вовсе не обязательно значит, что все инструменты должны быть размещены во вкладке Gmail на рабочем столе. На самом деле любая рабочая область, используемая в конкретный момент, сможет включать элементы из других рабочих областей.

Некоторые менее заметные формы таких вот интеграций уже доступны — например, приложения Google Workspace позволяют пользователям открывать небольшие превью других документов, встроенных в рабочий проект.

Более помпезные функции, включая создание документа прямо из окна чата или запуск видеозвонка из презентации, станут доступны «в ближайшие недели» или «в ближайшие месяцы». Как обычно, сначала новые возможности станут доступны корпоративным пользователям Google Workspace, а рядовые пользователи получат их «в ближайшие месяцы».

Важно отметить, что этот новый подход очень десктоп-ориентированный и завязан на работе приложений Google внутри веб-браузеров. Будем надеяться, что компания не станет ограничивать работу новых функций собственным браузером Chrome. Помимо вышеупомянутой (и не всеми любимой) интеграции Meet в Gmail, другие мобильные приложения Google не будут столь тесно интегрированы с самого начала.

Еще одно заметное изменение — Google меняет иконки приложений Workspace. Наверняка найдется немало недовольных заменой красной буквы M на разноцветную, как и новым значком Календаря.

Google не планирует сокращать поддержку сторонних приложений в Google Workspace. То есть, для команд, которые используют комбинацию сервисов Google, Slack, Asana, Zoom или что-то еще, ничего не должно измениться. Но более глубокая интеграция и стремление к сокращению количества необходимых переходов между вкладками явно указывают, что в такой способ компания Google рассчитывает заставить пользователей отказаться от конкурирующий сервисов в пользу ее собственных инструментов.

Это первое крупное обновление пакета рабочих инструментов Google за последние несколько лет. Едва ли эти изменения смогут пошатнуть лидерские позиции Microsoft с ее Office, но очевидно, что Google вкладывает огромные ресурсы в развитие собственного пакета, готовясь к серьезной конкуренции с Office.

Источник: Google и The Verge