Google Domains припинив продаж нових доменів — сервіс переходить до нового власника, розробника сайтів Squarespace

На початку року Google раптово оголосила, що закриває Google Domains після майже десятиліття роботи та продає сервіс розробнику сайтів Squarespace.

З 7 вересня, у межах переходу, Google припинила продаж нових доменів. Про зміну оголосили на вебсайті Domains — щоправда, повідомлення з’являється лише після виходу з облікового запису/в режимі анонімного перегляду, і здається, компанія не сповістила клієнтів про це електронною поштою.

Натомість вебсайт Domains спрямовує користувачів купувати домени через Squarespace, як не дивно, через партнерське посилання з текстом:

«‎Google більше не пропонує реєстрацію нових доменів, але спробуйте Squarespace. 7 вересня 2023 року Squarespace придбала всі реєстрації доменів і пов’язані облікові записи клієнтів у Google Domains. Клієнти та домени буде перенесено протягом наступних кількох місяців».

Squarespace продає домени від $12 на рік — стільки ж Google стягує за «середні» домени.

Для існуючих клієнтів усі елементи керування залишаються на domains.google.com; вони просто не можуть додавати нові домени до своїх портфоліо. У повідомленні у верхній частині бібліотеки доменів уточнюється, що «Squarespace є реєстратором записів для вашого домену», а «Google керуватиме вашим доменом протягом перехідного періоду».

Тим часом WordPress почав пропонувати безплатні передачі домену протягом обмеженого періоду, щоб «забезпечити плавний перехід для тих, на кого вплине придбання».

Google Domains з’явився як бета-версія у 2014 році, але вийшов з бета-тесту лише торік. Угода між Google та Squarespace передбачає передачу близько 10 млн доменів, а також гарантії того, що клієнти отримають ті самі ціни на оновлення, доступні для них протягом наступних 12 місяців. Крім того, Squarespace погоджується надати «стимули» для клієнтів, які планують створити свій вебсайт на їхній платформі. За даними Bloomberg, сума угоди становить $180 мільйонів.

Джерело: 9to5google