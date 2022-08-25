Google допоможе боротися з фейками про біженців з України в Польщі, Чехії та Словаччині

Jigsaw, дочірня компанія Google, наступного тижня розпочне кампанію боротьби з фейками про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії на основі дослідження психологів двох британських університетів. Кампанія покликана підвищити стійкість до наративів проти біженців у співпраці з місцевими неурядовими організаціями, фахівцями з перевірки фактів, науковцями та експертами.

У співпраці з Jigsaw психологи з університетів Кембріджа та Брістоля створили 90-секундні ролики, призначені для «щеплення» людей від недобросовісного контенту у соціальних мережах. Ролики демонструватимуться всередині рекламного тарфіка у YouTube, Twitter, TikTok та Facebook. Вони допоможуть розпізнати маніпуляції емоціями та хибні звинувачення у заголовках новин.

«Якщо ви кажете людям, що правда, а що брехня, багато хто буде з цим сперечатися. Але ви можете передбачити, які методи використовуватимуться для поширення дезінформації», — Джон Рузенбек, провідний автор звіту про дослідження.

Дослідження проводилося в рамках семи експериментів, у тому числі з групою американців віком від 18 років, котрі дивляться політичні новини на YouTube. Jigsaw показав ролик приблизно 5,4 млн американських користувачів YouTube – майже мільйон людей подивилися його хоча б 30 секунд.

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Поширення фейків, що вводять в оману про біженців з України в соцмережах серед користувачів Сполучених Штатів та Європи зумило уряди замислитися про прийняття нових законів з протидії дезінформації. Дослідження у США стало пілотним проектом, досвід якого поширять на інші країни.

Джерело: Reuters