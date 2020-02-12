Alphabet — все? Независимое подразделение Jigsaw перешло в подчинение Google





Как сообщает The Information, Alphabet (материнская компания Google) передала Jigsaw, один из независимых проектов прорывных технологий, в управление Google. Это первая независимая «дочка» Alphabet, переданная в «рабство» Google после того, как основатели Сергей Брин и Ларри Пейдж решили отойти от руководства.

Если помните, именно Сергей Брин и Ларри Пейдж в 2015 году инициировали создание холдинга Alphabet и реструктуризацию Google, которая завершилась в 2017 году с выделением последнего проекта в отдельную независимую компанию в составе холдинге. Напомним, цель была в том, чтобы взять все проекты и направления, не связанные с основными направлениями бизнеса Google, и выделить в самостоятельные компании с целью повышения эффективности их деятельности. Как показал недавний отчет, независимые структурные единицы холдинга Other Bets (самоуправляемые автомобили Waymo, сервис доставки товаров с помощью дронов Wing, интернет-стратостаты Project Loon, Verily, Google X, Nest, Calico и другие) по итогам 2019 года нарастили убытки с $1,328 млрд до $2,026 млрд.

Сразу после отстранения Брина и Пейджа от управления холдингом начали ходить слухи, что новый глава Сундар Пичай в итоге может свернуть этот эксперимент и провести обратную реструктуризацию. И вот сейчас на основании этой передачи источник делает небезосновательное предположение, что Jigsaw — лишь первая ласточка. А сама передача — лишнее доказательство, что эксперимент с холдингом Alphabet провалился, а сама структура изжила себя.

Что касается подразделения Jigsaw (старое название — Google Ideas), оно занималось решением насущных проблем онлайн-безопасности, таких как домогательства и дезинформация. После переименования с Google Ideas на Jigsaw и переориентации с веб-аналитического центра на технический инкубатор, бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт заявлял, что команде «предстоит решить самые сложные геополитические проблемы — от противодействия насильственному экстремизму до подавления цензуры в интернете и нивелирования угроз, связанных с цифровыми атаками».

На прошлой неделе Jigsaw представила свой новейший проект — бесплатный сервис Assembler для определения подлинности фотографий и распознавания следов редактирования на них.

Генеральный директор Jigsaw Джаред Коэн продолжает работать в компании, которая продолжит свое существование в качестве независимого подразделения под управлением Google. В Google подтвердил факт перехода Jigsaw под свое крыло, но отказались комментировать будущее Alphabet.

Как бы там ни было, за последние два года две другие бывшие компании Alphabet вернулись в структуру Google: производитель умных гаджетов для дома Nest вернулась в управление Google в 2018 году после трех лет работы в качестве дочерней компании Alphabet, а фирма Chronicle, занимающаяся кибербезопасностью, перешла под крыло Google в прошлом году.

Источник: The Verge