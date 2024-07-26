Google Drive додає автоматичні субтитри до відеофайлів

Google впроваджує нову функцію автоматичного створення субтитрів для відеофайлів, завантажених на Google Drive, використовуючи технологію розпізнавання мовлення.

Нова функція працює по-різному для персональних облікових записів Google та користувачів Google Workspace. Власники персональних акаунтів мають самостійно запитувати генерацію субтитрів після завантаження відео. Натомість для клієнтів Google Workspace субтитри створюватимуться автоматично одразу після завантаження, якщо адміністратори не вимкнуть цю опцію.

Щоб згенерувати субтитри, користувачі можуть скористатися контекстним меню, клацнувши правою кнопкою миші на відео в Drive і вибравши «Керувати доріжками субтитрів», а потім «Згенерувати автоматичні субтитри». Альтернативний спосіб — використати меню з трьома крапками в правому верхньому куті під час відтворення відео.

Впровадження автоматичних субтитрів значно покращує доступність медіаконтенту в Drive. «Субтитри дають змогу легко шукати відео за їхнім вмістом, що спрощує пошук потрібного файлу», — зазначають розробники Google.

Наразі функція підтримує лише англійську мову, але Google планує розширити мовну підтримку в майбутньому, що зробить цю функцію доступною для ще більшої кількості користувачів по всьому світу.

Курс Java developer від Mate academy. Java developer: підготуємо вас до карʼєри в IT з нуля. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Джерело: Gagadget