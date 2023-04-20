Google Fi — третій ребрендинг віртуального оператора за 8 років та 7-денний пробний період

Віртуальний мобільний оператор Google провів уже третій ребрендинг за вісім років та додав можливість безплатного тестування послуг на eSIM. Також сервіс отримав новий логотип.

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Спочатку сервіс називався Project Fi, потім Google Fi, його нову актуальна назва Google Fi Wireless. Новий логотип оператора досить примітний: це буква “F”, стилізована під “палички” телефонного індикатора мережі, що розвернений на 90°.

Новий безплатний пробний режим дозволяє кожному власнику телефону з eSIM протягом 7 днів користуватися послугою Google Fi Wireless з 10 ГБ трафіку. Насамперед це можливість оцінити якість зв’язку та покриття.

На час пробного періоду Google надає новий номер Fi зі збереженням працездатності поточного номера. Нюанс у тому, що безкоштовний тариф вимагає введення даних кредитки – через тиждень автоматично буде виставлено рахунок на $50 відповідно до тарифу Simply Unlimited. Однак підписку одразу можна скасувати парою дотиків, при цьому все одно можна скористатися 7-денним пробним періодом.

Програма Google Fi Wireless отримала горизонтальний список членів сім’ї вгорі у вигляді традиційних круглих іконок з підписом. Натискання на профіль демонструє використання ним даних та відкриває налаштування батьківського контролю. Батьки можуть дозволити пристрою спілкуватися лише з людьми зі списку контактів (лише для Android), віддалено вмикати спільне використання розташування або керувати обмеженнями даних.

Google Fi дозволяв безплатно шерити смартфон на тарифах Flexible і Unlimited Plus, тепер ця можливість також поширюється на базовий план Unlimited. Компанія пропонує безкоштовні смартфони в США у разі дворічної підписки на Google Fi Wireless: під час придбання на сайті Fi пакета видається Pixel 6a з повною оплатою покупцем його ціни $449, які повертаються у вигляді щомісячних виплат протягом 24 місяців.

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Понад рік тому, у зв’язку з військовим вторгненням росії в Україну, Google Україна скасувала плату за міжнародні дзвінки з України та США в Україну через Google Fi:

Джерело: Ars Technica