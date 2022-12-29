Google хотіла купити стартап Nuvia, щоб посилити свої процесори Tensor

Торік компанія Qualcomm придбала стартап Nuvia, очолюваний колишніми співробітниками Google та Apple. Nuvia розробляла енергоефективні процесори та використовувала у своїх розробках технології Arm. Qualcomm сподівалася використовувати ці напрацювання, щоб краще конкурувати з Apple, але зіткнулася із судовим позовом з боку Arm.

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Нові дані The Information вказують, що у покупці Nuvia були зацікавлені й інші великі технологічні компанії. Однією з них була Google. Ймовірно, Google хотіла покращити власні чипи Tensor. Використання процесорів Tensor для смартфонів Pixel дає компанії деякий контроль над SoC. Однак наявність власної команди розробників чипсетів із готовими до використання модифікованими ядрами Arm могли б у майбутньому знизити залежність Google від Samsung та її чипів Exynos. Двоє співзасновників Nuvia раніше також працювали в Google, причому один із них обіймав посаду «провідного архітектора SoC».

Напрацювання Nuvia вже можна бачити у Qualcomm Oryon – CPU для ПК з Windows, смартфонів та інших продуктивних пристроїв. У компанії заявили, що кастомний CPU було розпочато інженерами Nuvia ще під час роботи у стартапі, а після покупки – модифікований CPU було завершено інженерами Qualcomm. Це не означає, що над ядром працювали дві різні команди. Просто після покупки інженери Nuvia автоматично стали інженерами Qualcomm.

Якби Google змогла придбати Nuvia з її командою інженерів і майже готовим модифікованим CPU, то змогла б використовувати свої процесори Tensor для більш продуктивних пристроїв, наприклад чогось на кшталт скасованого ноутбука Pixelbook.

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Джерело: xda-developers