ARM подає до суду на Qualcomm через процесори Nuvia – розгляд справи вплине на всю галузь

Компанія ARM подає до суду на виробника процесорів Qualcomm. Причина конфлікту – використання Qualcomm ліцензій придбаної нею процесорної компанії Nuvia.

Qualcomm придбала Nuvia щоб за допомогою технологій компанії зробити свої процесори швидшими і отримати можливість конкурувати з Apple M1 та іншими високопродуктивними рішеннями на архітектурі ARM. Nuvia розробляла енергоефективні серверні процесори та використовувала у своїх розробках технології ARM. Ліцензії, що заперечують у ARM, дозволяють створювати кастомні ядра на основі напрацювань Nuvia.

Після придбання Qualcomm зробила Nuvia основою своєї стратегії щодо процесорів для смартфонів, ПК та ноутбуків. Чипи з використанням напрацювань придбаного стартапу попередньо мають вийти у 2023 році.

Arm заявляє у своєму позові, що архітектурна ліцензія Nuvia не перейшла до Qualcomm при покупці. За словами позивача, компанія припинила дію власних ліцензій для Nuvia у березні. ARM вимагає відшкодування збитків та примусу Qualcomm до знищення інформації та обладнання, отриманого внаслідок придбання Nuvia – включаючи чіпи, матриці, упаковку та рекламні матеріали.

Генеральний юрисконсульт Qualcomm Енн Чаплін заявила, що суперечка стала відходом від «давніх та успішних відносин» двох компаній.

«ARM не має права, договірного чи іншого, намагатися втручатися в інновації Qualcomm чи Nuvia», — сказала Чаплін. «Позов ARM ігнорує той факт, що Qualcomm має всі необхідні ліцензії та права, що охоплюють її спеціально розроблені процесори, і ми впевнені, що ці права будуть підтверджені».

Розгляд може серйозно загальмувати розробки Qualcomm та утруднити використання нею технологій, пов’язаних із ARM. Процес, що стосується найбільших гравців ринку, може визначити подальший шлях розвитку всієї галузі.

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Джерело: CNBC