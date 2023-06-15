Онлайн-дерматолог. Google Lens навчився розпізнавати захворювання шкіри по фото

Google оголосила, що функція для пошуку зображень Lens, вбудована в програми на мобільних пристроях iOS і Android, може розпізнати висип чи родимки, надавши схожі результати у відповідь на запит.

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Функція буде доступна для всіх частин тіла – якщо, наприклад, ви захочете отримати більше інформації про невелику пухлину на губі, подряпину на нігті або зону голови, на якій поменшало волосся.

«Просто сфотографуйте або завантажте фотографію через Lens, і ви знайдете візуальні збіги для свого пошуку», — йдеться в дописі в блозі.

Певна річ, Google попереджає, що результати є «‎виключно інформаційними», а за діагностуванням радить звертатися до медичних центрів.

Компанія роками досліджувала інструменти штучного інтелекту, які б могли розпізнати захворювання шкіри на зображенні. На конференції Google I/O 2021 продемонстрували прототип, який на той момент «‎міг визначити 288 різних станів» і виявляв правильний результат в трьох найкращих пропозиціях у 84% випадків.

Інструмент, який дістав назву DermAssist, нині в обмеженому випуску проходить «подальше ринкове тестування‎». І хоча технологія отримала маркування CE як медичний пристрій класу 1 (етикетка для позначення товарів у Європейській економічній зоні), Управління з продовольства і медикаментів США його ще не оцінило.

Ще один аргумент бути обережнішим під час використання інструменту – його ймовірна менша здатність до ідентифікації захворювань на темнішій шкірі. The Guardian цитує дослідження 2021 року, яке відзначило відсутність даних про категорії типу шкіри та зображень темношкірих людей в багатьох безплатних базах даних зображень, які використовуються для навчання систем ШІ.

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Торік Google, яка вже стикалася з проблемами, коли її нейромережа позначила темношкірих людей як горил, розпочала співпрацю з професором Гарвардського університету Еллісом Монком, щоб використовувати його Шкалу відтінків шкіри (MST) в розробці ШІ. Згодом компанія заявила, що її система глибокого навчання стала більш точною у визначенні захворювань шкіри у темношкірих пацієнтів – для них системи визначили результати із точністю 87,9%.