Google Messages дозволить редагувати повідомлення після їх надсилання

Зважаючи на все, Google розробляє нову функцію для свого застосунку Messages. Вона дозволить користувачам редагувати повідомлення після надсилання. На це вказує виявлений код.

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Посилання на цю функцію вперше з’явилися у бета-версії застосунку Google Messages від 19 листопада. Є чотири прапори, які вказують на неї, хоча повідомляється, що спроба їхнього включення ні до чого не призводить.

Підтримка редагування повідомлень стає все більш поширеною в інших застосунках обміну повідомленнями. Тому немає нічого дивного в тому, що Google прагне додати її до Messages.

Минулого року Apple додала користувачам iMessage можливість редагувати надіслані повідомлення в iOS 16, а WhatsApp запустив аналогічну функцію раніше у 2023 році. В обох випадках пропонується обмежена кількість часу для редагування відправлених повідомлень: 2 хвилини для iMessage та 15 ─ для WhatsApp. Обидва ці сервіси також дозволяють видаляти повідомлення після їхнього відправлення, але, схоже, Google поки не працює над такою можливістю в Messages.

Поки що немає офіційної інформації про роботу функції редагування повідомлень у Google Messages. Однак один із виявлених фрагментів коду дозволяє припустити, що ця функція буде працювати разом із протоколом обміну повідомленнями RCS: «original_rcs_messages_id».

Джерело: The Verge