Новини Софт 11.12.2023 о 18:17 comment views icon

Google Messages дозволить редагувати повідомлення після їх надсилання

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Вадим Карпусь

Автор новин

Зважаючи на все, Google розробляє нову функцію для свого застосунку Messages. Вона дозволить користувачам редагувати повідомлення після надсилання. На це вказує виявлений код.

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Посилання на цю функцію вперше з’явилися у бета-версії застосунку Google Messages від 19 листопада. Є чотири прапори, які вказують на неї, хоча повідомляється, що спроба їхнього включення ні до чого не призводить.

Підтримка редагування повідомлень стає все більш поширеною в інших застосунках обміну повідомленнями. Тому немає нічого дивного в тому, що Google прагне додати її до Messages.

Минулого року Apple додала користувачам iMessage можливість редагувати надіслані повідомлення в iOS 16, а WhatsApp запустив аналогічну функцію раніше у 2023 році. В обох випадках пропонується обмежена кількість часу для редагування відправлених повідомлень: 2 хвилини для iMessage та 15 ─ для WhatsApp. Обидва ці сервіси також дозволяють видаляти повідомлення після їхнього відправлення, але, схоже, Google поки не працює над такою можливістю в Messages.

Поки що немає офіційної інформації про роботу функції редагування повідомлень у Google Messages. Однак один із виявлених фрагментів коду дозволяє припустити, що ця функція буде працювати разом із протоколом обміну повідомленнями RCS: «original_rcs_messages_id».

Джерело: The Verge

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