Google найближчими місяцями запропонує технологію планування складних рекламних кампаній за допомогою ШІ – Financial Times

За даними Financial Times, рекламні клієнти Google скоро зможуть використовувати генеративний штучний інтелект компанії для планування рекламних кампаній. Зважаючи на все, технічний гігант готується впровадити рушій генеративного ШІ Bard у свою програму Performance Max. Вона вже може допомогти клієнтам визначити, де має демонструватися їхня реклама та створити просту рекламну компанію. Видання стверджує, що додавання ШІ дасть можливість створювати складні кампанії, подібні до тих, що розробляються маркетинговими агентствами.

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Повідомляється, що компанія показала рекламодавцям презентацію під назвою “Реклама на основі ШІ 2023”. У ній йшлося про те, що технологія Google може генерувати рекламу на основі зображень, відео та тексту. Крім того, Google запевнив, що реклама, яку створює ШІ, буде відповідати цільовій аудиторії.

Висловлювалися побоювання щодо можливості поширення дезінформації за допомогою рекламного інструменту Google – ШІ може оптимізувати рекламу для залучення нових клієнтів, не переймаючись фактами. Вже накопичено достатньо свідчень про те, що Bard та інші ШІ можуть поширювати відомості, що не відповідають дійсності. У Google запевняють, що встановлять надійні бар’єри для запобігання помилкам та дезінформації перед розгортанням найближчими місяцями реклами на основі штучного інтелекту.