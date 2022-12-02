Google назвала найкращі ігри та застосунки 2022 року на Android

30 листопада Google опублікувала рейтинг найкращих ігор та застосунків Android у магазині Google Play за підсумками 2022 року — поряд з переможцями в головних номінаціях «Кращий застосунок» та «Краща гра» також оголосили найкращих у голосуваннях користувачів і окремих категоріях.
Google зійшлася у думках з користувачами, обравши кращою грою Apex Legends Mobile, а от у голосуваннях за застосунок результати різнилася: Google вважає кращим ШІ-генератор тексту в зображення Dream от WOMBO, а користувачі — BeReal (цей же застосунок переміг у подібному рейтингу від Apple).
Переможці Google Play Best 2022
Найкраща гра
Найкраща гра на думку користувачів
Найкраща багатокористувацька гра
Відзнаки: Apex Legends Mobile, Catalyst Black, Diablo Immortal, Rocket League Sideswipe
Найкраща гра в жанрі “Pick Up & Play”
Відзнаки: Gun & Dungeons, HOOK 2, Hyde and Seek, quadline
Найкраща інді-гра
Відзнаки: Dungeons of Dreadrock, Knotwords, One Hand Clapping, Phobies
Гра з найкращим сюжетом
Відзнаки: DEEMO II, Inua – A Story in Ice and Time, The Secret of Cat Island, Turnip Boy Commits Tax Evasion
Найкраща гра-сервіс
Відзнаки: Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Pokémon GO, Roblox
Найкраща гра, доступна на Play Pass
Відзнаки: Bridge Constructor, Final Fantasy VII, Linelight, Path of Giants
Найкраща гра для планшетів
Відзнаки: Angry Birds Journey, Catalyst Black, Diablo Immortal, Papers, Please
Найкраща гра для Chromebook
Найкращий застосунок
Найкращий застосунок на думку користувачів
Найкращий застосунок для розваг
Відзнаки: DanceFitMe, noteIt widget
Найкращий застосунок для саморозвитку
Відзнаки: Duolingo ABC, Gym Log & Workouts, Ukulele by Yousician
Найкращий застосунок для щоденного користування
Відзнаки: Book Morning Routine Waking Up, Daily Diary, Sleep Tracker
“Застосунок-знахідка”
Відзнаки: Linktree, Little Lunches, Wamble
Найкращий застосунок для покращення життя
Відзнаки: Sleep Fruits, Zario
Найкращий застосунок для Wear OS
Найкращий застосунок для планшетів
Найкращий застосунок для Chromebook