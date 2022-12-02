Google назвала найкращі ігри та застосунки 2022 року на Android

30 листопада Google опублікувала рейтинг найкращих ігор та застосунків Android у магазині Google Play за підсумками 2022 року — поряд з переможцями в головних номінаціях «Кращий застосунок» та «Краща гра» також оголосили найкращих у голосуваннях користувачів і окремих категоріях.

Google зійшлася у думках з користувачами, обравши кращою грою Apex Legends Mobile, а от у голосуваннях за застосунок результати різнилася: Google вважає кращим ШІ-генератор тексту в зображення Dream от WOMBO, а користувачі — BeReal (цей же застосунок переміг у подібному рейтингу від Apple).

Переможці Google Play Best 2022

Найкраща гра

Найкраща гра на думку користувачів

Найкраща багатокористувацька гра

Відзнаки: Apex Legends Mobile, Catalyst Black, Diablo Immortal, Rocket League Sideswipe

Найкраща гра в жанрі “Pick Up & Play”

Відзнаки: Gun & Dungeons, HOOK 2, Hyde and Seek, quadline

Найкраща інді-гра

Відзнаки: Dungeons of Dreadrock, Knotwords, One Hand Clapping, Phobies

Гра з найкращим сюжетом

Відзнаки: DEEMO II, Inua – A Story in Ice and Time, The Secret of Cat Island, Turnip Boy Commits Tax Evasion

Найкраща гра-сервіс

Відзнаки: Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Pokémon GO, Roblox

Найкраща гра, доступна на Play Pass

Відзнаки: Bridge Constructor, Final Fantasy VII, Linelight, Path of Giants

Найкраща гра для планшетів

Відзнаки: Angry Birds Journey, Catalyst Black, Diablo Immortal, Papers, Please

Найкраща гра для Chromebook

Найкращий застосунок

Найкращий застосунок на думку користувачів

Найкращий застосунок для розваг

Відзнаки: DanceFitMe, noteIt widget

Найкращий застосунок для саморозвитку

Відзнаки: Duolingo ABC, Gym Log & Workouts, Ukulele by Yousician

Найкращий застосунок для щоденного користування

Відзнаки: Book Morning Routine Waking Up, Daily Diary, Sleep Tracker

“Застосунок-знахідка”

Відзнаки: Linktree, Little Lunches, Wamble

Найкращий застосунок для покращення життя

Відзнаки: Sleep Fruits, Zario

Найкращий застосунок для Wear OS

Найкращий застосунок для планшетів

Найкращий застосунок для Chromebook