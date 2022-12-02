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Google назвала найкращі ігри та застосунки 2022 року на Android

Google назвала найкращі ігри та застосунки 2022 року на Android

30 листопада Google опублікувала рейтинг найкращих ігор та застосунків Android у магазині Google Play за підсумками 2022 року — поряд з переможцями в головних номінаціях «Кращий застосунок» та «Краща гра» також оголосили найкращих у голосуваннях користувачів і окремих категоріях.

Google зійшлася у думках з користувачами, обравши кращою грою Apex Legends Mobile, а от у голосуваннях за застосунок результати різнилася: Google вважає кращим ШІ-генератор тексту в зображення Dream от WOMBO, а користувачі — BeReal (цей же застосунок переміг у подібному рейтингу від Apple).

Переможці Google Play Best 2022

Найкраща гра

Найкраща гра на думку користувачів

Apex Legends Mobile

Найкраща багатокористувацька гра

Dislyte

Відзнаки: Apex Legends MobileCatalyst BlackDiablo ImmortalRocket League Sideswipe

Найкраща гра в жанрі “Pick Up & Play”

Angry Birds Journey

Відзнаки: Gun & DungeonsHOOK 2Hyde and Seekquadline

Найкраща інді-гра

Dicey Dungeons

Відзнаки: Dungeons of DreadrockKnotwordsOne Hand ClappingPhobies

Гра з найкращим сюжетом

Papers, Please

Відзнаки: DEEMO IIInua – A Story in Ice and TimeThe Secret of Cat IslandTurnip Boy Commits Tax Evasion

Найкраща гра-сервіс

Genshin Impact

Відзнаки: Candy Crush SagaGarena Free FirePokémon GORoblox

Найкраща гра, доступна на Play Pass

Very Little Nightmares

Відзнаки: Bridge ConstructorFinal Fantasy VIILinelightPath of Giants

Найкраща гра для планшетів

Tower of Fantasy

Відзнаки: Angry Birds JourneyCatalyst BlackDiablo ImmortalPapers, Please

Найкраща гра для Chromebook

Найкращий застосунок

Dream by WOMBO

Найкращий застосунок на думку користувачів

BeReal

 

Найкращий застосунок для розваг

PetStar

 

Відзнаки: DanceFitMenoteIt widget

Найкращий застосунок для саморозвитку

Breathwrk

Відзнаки: Duolingo ABCGym Log & WorkoutsUkulele by Yousician

Найкращий застосунок для щоденного користування

Plant Parent

Відзнаки: Book Morning Routine Waking UpDaily DiarySleep Tracker

“Застосунок-знахідка”

Recover Athletics

Відзнаки: LinktreeLittle LunchesWamble

Найкращий застосунок для покращення життя

The STIGMA App

Відзнаки: Sleep FruitsZario

Найкращий застосунок для Wear OS

Todoist

 

Найкращий застосунок для планшетів

Pocket

Найкращий застосунок для Chromebook


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