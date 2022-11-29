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Apple назвала найкращі ігри та застосунки 2022 року

Apple назвала найкращі ігри та застосунки 2022 року

Apple підбила підсумки 2022 року у своєму магазині App Store, обравши найкращі, на її погляд, застосунки та ігри. Загалом Apple відзначила 15 проєктів, які отримали премію App Store Award 2022 — серед них програми для всіх платформ компанії, включаючи iPhone, iPad, Apple Watch, Mac і Apple TV.

Переможці App Store Award 2022

Застосунки

  • Застосунок року для iPhone — соціальна мережа BeReal

Застосунок року для iPhone — соціальна мережа BeReal

  • Застосунок року для iPad — програма для нотаток GoodNotes 5

GoodNotes 5

  • Застосунок року для Mac — програма для візуального дослідження сімейного дерева MacFamilyTree 10 від Synium Software

MacFamilyTree 10

  • Застосунок року для Apple TV — стрімінговий сервіс Vix від TelevisaUnivision Interactive

Vix

  • Застосунок року для Apple Watch — трекер фізичних вправ і фітнесу Gentler Streak від Gentler Stories

Gentler Streak

Кращі ігри

Apex Legends Mobile

  • Краща гра для iPad — X.D. Moncage від Network Inc

X.D. Moncage від Network Inc

  • Краща гра для Mac — Inscryption від Devolver

Inscryption від Devolver 

  • Краща гра для Apple TV — El Hijo від HandyGames

El Hijo від HandyGames

  • Краща гра для Apple Arcade — Wylde Flowers від Studio Drydock

Wylde Flowers від Studio Drydock

Номінація “Вплив на культуру”

Цього року Apple додає бонусний розділ, щоб відзначити деякі застосунки, які мали “тривалий вплив на життя людей і культуру”.

  • How We Feel — застосунок для контролю емоцій;

How We Feel

  • Dot’s Home — гра про расову несправедливість;

Dot's Home

Inua:A Story in Ice and Time

  • Locket Widget — віджет, який показує живі фотографії ваших друзів прямо на головному екрані;

Locket Widget

  • Waterllama — трекер, що дозволяє користувачеві контролювати водний баланс.

Waterllama

Загалом в App Store був складний 2022 рік, який вплинув на його доходи. Тривали регуляторні баталії, які змушували магазин дозволити розробникам використовувати сторонні системи для покупок у застосунках у Південній Кореї та Нідерландах. США та ЄС також шукають способи контролю над App Store — їхні нові вимоги можуть змусити Apple послабити деякі правила щодо розповсюдження програм та здійснення платежів в App Store.

У жовтні App Store обмежив функціональність NFT у застосунках, заборонивши розробникам використовувати цифрові предмети колекціонування для розблокування нових функцій. Крім того, він також вимагає, щоб будь-яка система покупки NFT використовувала механізм покупки всередині програми Apple і сплачувала комісію компанії. Магазин також оновив свої правила, вказавши, що стягуватиметься плата за купівлю просування постів у соціальних мережах.

Згідно з галузевими даними, чистий виторг App Store впав на 5% через глобальний економічний спад. На додаток, коливання цін валюти стосовно долара змусили Apple підняти ціни в App Store у багатьох країнах Азії та Європи. Крім того, новий власник Twitter Ілон Маск також затіяв “бійку” з технологічним гігантом, заявивши, що виробник iPhone “пригрозив, що Twitter не буде доступний в App Store”.


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