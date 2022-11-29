Apple назвала найкращі ігри та застосунки 2022 року

Apple підбила підсумки 2022 року у своєму магазині App Store, обравши найкращі, на її погляд, застосунки та ігри. Загалом Apple відзначила 15 проєктів, які отримали премію App Store Award 2022 — серед них програми для всіх платформ компанії, включаючи iPhone, iPad, Apple Watch, Mac і Apple TV.

Переможці App Store Award 2022

Застосунки

Застосунок року для iPhone — соціальна мережа BeReal

Застосунок року для iPad — програма для нотаток GoodNotes 5

Застосунок року для Mac — програма для візуального дослідження сімейного дерева MacFamilyTree 10 від Synium Software

Застосунок року для Apple TV — стрімінговий сервіс Vix від TelevisaUnivision Interactive

Застосунок року для Apple Watch — трекер фізичних вправ і фітнесу Gentler Streak від Gentler Stories

Кращі ігри

Краща гра для iPhone — Apex Legends Mobile від Electronic Arts

Краща гра для iPad — X.D. Moncage від Network Inc

Краща гра для Mac — Inscryption від Devolver

Краща гра для Apple TV — El Hijo від HandyGames

Краща гра для Apple Arcade — Wylde Flowers від Studio Drydock

Номінація “Вплив на культуру”

Цього року Apple додає бонусний розділ, щоб відзначити деякі застосунки, які мали “тривалий вплив на життя людей і культуру”.

How We Feel — застосунок для контролю емоцій;

Dot’s Home — гра про расову несправедливість;

Inua:A Story in Ice and Time — містична гра з можливістю вивчення історичних подій;

Locket Widget — віджет, який показує живі фотографії ваших друзів прямо на головному екрані;

Waterllama — трекер, що дозволяє користувачеві контролювати водний баланс.

Загалом в App Store був складний 2022 рік, який вплинув на його доходи. Тривали регуляторні баталії, які змушували магазин дозволити розробникам використовувати сторонні системи для покупок у застосунках у Південній Кореї та Нідерландах. США та ЄС також шукають способи контролю над App Store — їхні нові вимоги можуть змусити Apple послабити деякі правила щодо розповсюдження програм та здійснення платежів в App Store.

У жовтні App Store обмежив функціональність NFT у застосунках, заборонивши розробникам використовувати цифрові предмети колекціонування для розблокування нових функцій. Крім того, він також вимагає, щоб будь-яка система покупки NFT використовувала механізм покупки всередині програми Apple і сплачувала комісію компанії. Магазин також оновив свої правила, вказавши, що стягуватиметься плата за купівлю просування постів у соціальних мережах.

Згідно з галузевими даними, чистий виторг App Store впав на 5% через глобальний економічний спад. На додаток, коливання цін валюти стосовно долара змусили Apple підняти ціни в App Store у багатьох країнах Азії та Європи. Крім того, новий власник Twitter Ілон Маск також затіяв “бійку” з технологічним гігантом, заявивши, що виробник iPhone “пригрозив, що Twitter не буде доступний в App Store”.