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Google назвав найпопулярніші пошукові запити 2022 року у світі: Україна, Wordle, королева Єлизавета та крикет

Google назвав найпопулярніші пошукові запити 2022 року у світі: Україна, Wordle, королева Єлизавета та крикет

Одночасно із локальним українським рейтингом найпопулярніших пошукових запитів, Google підготувала і глобальний чарт за підсумками 2022 року.

2022-й рік почався із повномасштабного вторгнення росії в Україну, тож часто у топах пошуку виринало слово “Ukraine”. Потрясіння у королівській родині Великобританії — смерть королеви Єлизавети II — спричинило активні пошуки за запитом “Queen Elizabeth”. Також шукали результати проміжних виборів у США, дивились матчі з крикету та грали в браузерну гру Wordle (в ній гравець намагається вгадати слово з 5 букв, маючи на це не більше 6 спроб).

Мавпяча віспа — чергове вірусне захворювання, що спричинило топ запитів у Google. Американців також цікавили результати національної лотереї Powerball

Чвари колишньої подружньої пари Ембер Герд та Джонні Деппа також спричинили активні пошуки всього, що пов’язано з ними (але переважно людей, ймовірно, цікавили результати судових засідань). Актори  — у топі пошукових запитів серед категорії “Люди”, разом із Віллом Смітом і Крісом Роком (обидва, схоже, потрапили у перелік через сутичку на церемонії вручення Оскару — Сміт вдарив ведучого після невдалого жарту про дружину актора). Загалом майже всі особистості у переліку займаються акторською майстерністю, і лише одна з них займається вбивствами — володимир путін також “залетів” у рейтинг. 

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Пошукові запити

  • Wordle
  • Індія та Англія (поєдинок із крикету)
  • Україна
  • Королева Єлизавета
  • Індія та Південна Африка (поєдинок із крикету)

Новини

  • Україна
  • Смерть Королеви Єлизавети
  • Результати виборів
  • Powerball (номери)
  • Мавпяча віспа

Люди

  • Джонні Депп
  • Вілл Сміт
  • Ембер Герд
  • володимир путін
  • Кріс Рок

Актори

  • Джонні Депп
  • Вілл Сміт
  • Ембер Герд
  • Кріс Рок
  • Джада Пінкетт-Сміт

Спортсмени

  • Новак Джокович
  • Рафаель Надаль
  • Серена Вільямс
  • Манті Тео
  • Шон Вайт

Спортивні матчі

  • Індія та Англія
  • Індія та Південна Африка
  • Індія та Вест-Індія
  • Індія та Австралія
  • Індія та Шри-Ланка

Фільми

  • Тор: Кохання та грім
  • Чорний Адам
  • Топ Ґан: Меверік
  • Бетмен
  • Енканто

Пішли назавжди

  • Королева Єлизавета
  • Бетті Вайт
  • Енн Гейч
  • Боб Сагет
  • Аарон Картер

Рецепти

  • Paneer Pasanda (індійська страва)
  • Bolo caseiro (домашній пиріг)
  • Tuzlu kurabiye (солоне печиво)
  • Overnight oats (вівсянка без варіння)
  • zimtschnecken (булочки з корицею)

Пісні

  • Tak Ingin Usai Keisya Levronka
  • Pasoori Ali Sethi and Shae Gill
  • Glimpse of Us Joji
  • Satru 2 Denny Caknan and Happy Asmara
  • ミックスナッツ Official Hige Dandism

Серіали

  • Ейфорія
  • Дім Дракона
  • Місячний лицар
  • Наглядач
  • Вигадана Анна

В Україні найпопулярнішими пошуковими запитами у 2022 році були: “Карта повітряних тривог”, “Арестович”, “Жириновський”, “Гостомель”, “Swift”, “Ленд ліз”, “Блекаут” та інші.

Рік у запитах Google: що найчастіше шукали українці в 2022-му

 


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