Google назвав найпопулярніші пошукові запити 2022 року у світі: Україна, Wordle, королева Єлизавета та крикет

Одночасно із локальним українським рейтингом найпопулярніших пошукових запитів, Google підготувала і глобальний чарт за підсумками 2022 року.
2022-й рік почався із повномасштабного вторгнення росії в Україну, тож часто у топах пошуку виринало слово “Ukraine”. Потрясіння у королівській родині Великобританії — смерть королеви Єлизавети II — спричинило активні пошуки за запитом “Queen Elizabeth”. Також шукали результати проміжних виборів у США, дивились матчі з крикету та грали в браузерну гру Wordle (в ній гравець намагається вгадати слово з 5 букв, маючи на це не більше 6 спроб).
Мавпяча віспа — чергове вірусне захворювання, що спричинило топ запитів у Google. Американців також цікавили результати національної лотереї Powerball
Чвари колишньої подружньої пари Ембер Герд та Джонні Деппа також спричинили активні пошуки всього, що пов’язано з ними (але переважно людей, ймовірно, цікавили результати судових засідань). Актори — у топі пошукових запитів серед категорії “Люди”, разом із Віллом Смітом і Крісом Роком (обидва, схоже, потрапили у перелік через сутичку на церемонії вручення Оскару — Сміт вдарив ведучого після невдалого жарту про дружину актора). Загалом майже всі особистості у переліку займаються акторською майстерністю, і лише одна з них займається вбивствами — володимир путін також “залетів” у рейтинг.
Пошукові запити
- Wordle
- Індія та Англія (поєдинок із крикету)
- Україна
- Королева Єлизавета
- Індія та Південна Африка (поєдинок із крикету)
Новини
- Україна
- Смерть Королеви Єлизавети
- Результати виборів
- Powerball (номери)
- Мавпяча віспа
Люди
- Джонні Депп
- Вілл Сміт
- Ембер Герд
- володимир путін
- Кріс Рок
Актори
- Джонні Депп
- Вілл Сміт
- Ембер Герд
- Кріс Рок
- Джада Пінкетт-Сміт
Спортсмени
- Новак Джокович
- Рафаель Надаль
- Серена Вільямс
- Манті Тео
- Шон Вайт
Спортивні матчі
- Індія та Англія
- Індія та Південна Африка
- Індія та Вест-Індія
- Індія та Австралія
- Індія та Шри-Ланка
Фільми
- Тор: Кохання та грім
- Чорний Адам
- Топ Ґан: Меверік
- Бетмен
- Енканто
Пішли назавжди
- Королева Єлизавета
- Бетті Вайт
- Енн Гейч
- Боб Сагет
- Аарон Картер
Рецепти
- Paneer Pasanda (індійська страва)
- Bolo caseiro (домашній пиріг)
- Tuzlu kurabiye (солоне печиво)
- Overnight oats (вівсянка без варіння)
- zimtschnecken (булочки з корицею)
Пісні
- Tak Ingin Usai — Keisya Levronka
- Pasoori — Ali Sethi and Shae Gill
- Glimpse of Us — Joji
- Satru 2 — Denny Caknan and Happy Asmara
- ミックスナッツ — Official Hige Dandism
Серіали
- Ейфорія
- Дім Дракона
- Місячний лицар
- Наглядач
- Вигадана Анна
В Україні найпопулярнішими пошуковими запитами у 2022 році були: “Карта повітряних тривог”, “Арестович”, “Жириновський”, “Гостомель”, “Swift”, “Ленд ліз”, “Блекаут” та інші.
Рік у запитах Google: що найчастіше шукали українці в 2022-му