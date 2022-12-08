Google назвав найпопулярніші пошукові запити 2022 року у світі: Україна, Wordle, королева Єлизавета та крикет

Одночасно із локальним українським рейтингом найпопулярніших пошукових запитів, Google підготувала і глобальний чарт за підсумками 2022 року.

2022-й рік почався із повномасштабного вторгнення росії в Україну, тож часто у топах пошуку виринало слово “Ukraine”. Потрясіння у королівській родині Великобританії — смерть королеви Єлизавети II — спричинило активні пошуки за запитом “Queen Elizabeth”. Також шукали результати проміжних виборів у США, дивились матчі з крикету та грали в браузерну гру Wordle (в ній гравець намагається вгадати слово з 5 букв, маючи на це не більше 6 спроб).

Мавпяча віспа — чергове вірусне захворювання, що спричинило топ запитів у Google. Американців також цікавили результати національної лотереї Powerball

Чвари колишньої подружньої пари Ембер Герд та Джонні Деппа також спричинили активні пошуки всього, що пов’язано з ними (але переважно людей, ймовірно, цікавили результати судових засідань). Актори — у топі пошукових запитів серед категорії “Люди”, разом із Віллом Смітом і Крісом Роком (обидва, схоже, потрапили у перелік через сутичку на церемонії вручення Оскару — Сміт вдарив ведучого після невдалого жарту про дружину актора). Загалом майже всі особистості у переліку займаються акторською майстерністю, і лише одна з них займається вбивствами — володимир путін також “залетів” у рейтинг.

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Пошукові запити

Wordle

Індія та Англія (поєдинок із крикету)

Україна

Королева Єлизавета

Індія та Південна Африка (поєдинок із крикету)

Новини

Україна

Смерть Королеви Єлизавети

Результати виборів

Powerball (номери)

Мавпяча віспа

Люди

Джонні Депп

Вілл Сміт

Ембер Герд

володимир путін

Кріс Рок

Актори

Джонні Депп

Вілл Сміт

Ембер Герд

Кріс Рок

Джада Пінкетт-Сміт

Спортсмени

Новак Джокович

Рафаель Надаль

Серена Вільямс

Манті Тео

Шон Вайт

Спортивні матчі

Індія та Англія

Індія та Південна Африка

Індія та Вест-Індія

Індія та Австралія

Індія та Шри-Ланка

Фільми

Тор: Кохання та грім

Чорний Адам

Топ Ґан: Меверік

Бетмен

Енканто

Пішли назавжди

Королева Єлизавета

Бетті Вайт

Енн Гейч

Боб Сагет

Аарон Картер

Рецепти

Paneer Pasanda (індійська страва)

Bolo caseiro (домашній пиріг)

Tuzlu kurabiye (солоне печиво)

Overnight oats (вівсянка без варіння)

zimtschnecken (булочки з корицею)

Пісні

Tak Ingin Usai — Keisya Levronka

Keisya Levronka Pasoori — Ali Sethi and Shae Gill

Ali Sethi and Shae Gill Glimpse of Us — Joji

Joji Satru 2 — Denny Caknan and Happy Asmara

Denny Caknan and Happy Asmara ミックスナッツ — Official Hige Dandism

Серіали

Ейфорія

Дім Дракона

Місячний лицар

Наглядач

Вигадана Анна

В Україні найпопулярнішими пошуковими запитами у 2022 році були: “Карта повітряних тривог”, “Арестович”, “Жириновський”, “Гостомель”, “Swift”, “Ленд ліз”, “Блекаут” та інші.