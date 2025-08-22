Результат 100x Pro Res Zoom / Reddit, Dry_Astronomer3210

Google спробував 100x Pro Res Zoom в Pixel 10 Pro і, здається, отримав той самий “перший млинець”

Обмеження сучасних смартфонів щодо фото полягає в їхніх компактних розмірах. Зокрема, вони не можуть фізично масштабувати кадр у понад 10 разів без використання більшого об’єктива — для цього виробники використовують обчислювальні методи. Google вирішив спробувати ШІ-режим 100x Pro Res Zoom у Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL, але якість перших продемонстрованих зразків його роботи, м’яко кажучи, не найкраща.

Знімок, зроблений з близької відстані поряд з кадром 100x Pro Res Zoom свідчать, технології ще належить подолати довгий шлях. Користувач Reddit з ніком Dry_Astronomer3210 пішов до магазину Best Buy, щоб поекспериментувати з функцією 100-кратного збільшення в Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL. Коротко — цим можна користуватися лише коли деталі неважливі.

Новий інтерфейс камери отримав багато зручних удосконалень як кнопка швидкого 10-кратного масштабування та функція Video Boost для всіх трьох камер. Проте Google доведеться вносити суттєві удосконалення у майбутньому, щоб зробити якість кращою, а функцію — кориснішою.

Збільшений знімок показує ігровий набір Nintendo Switch 2, і, як видно, на зображенні є безліч деталей. Результат, згенерований без участі штучного інтелекту, являє собою розмитий безлад, тоді як знімок зі 100-кратним Pro Res Zoom значно чіткіший, але краще від цього не робиться. Це суцільна “каша”, просто чіткіша.

Звичайно, потрібно ще багато роботи, і Google може навчити власну систему працювати краще. Але зараз, по факту, вона не надто корисна для отримання більш детальних зображень. Цікаво було б побачити роботу режиму у вуличному зніманні, де важливіша наявність деталей, а не їхня точність.

Джерело: Wccftech