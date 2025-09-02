Google Pixel 10 Pro XL вражає міцністю, а Pixel 10a розчаровує комплектацією

Тест на міцність Google Pixel 10 Pro XL / YouTube JerryRigEverything

Google вивела на ринок нову лінійку смартфонів Pixel 10, і ці пристрої поступово проявляють себе у всій красі та з першими проблемами, як от дивна поведінка бездротової зарядки чи дисплея. Та є й гарні новини.

Pixel 10 Pro XL

Як і попередні покоління, новий Google Pixel 10 Pro XL отримає сім великих оновлень операційної системи. Тож підтримка триватиме до 2032 року, завершившись на Android 23. Для користувача це означає довготривале програмне життя смартфона. Але чи витримає його апаратна частина такий термін? Найпростіший спосіб дізнатися — почекати час. А найшвидший — подивитися, як Зак Нельсон з каналу JerryRigEverything намагається зламати пристрій.

Серія Pixel 10 підтримує магнітний профіль бездротової зарядки Qi2. Це означає, що в корпус вбудовані магніти, розташовані по великому колу, які утримують аксесуари, а під ним знаходиться ще один додатковий магніт для точного вирівнювання. Зак продемонстрував це за допомогою спеціальної плівки для перегляду магнітних полів, яка робить невидимі лінії видимими.

Для передньої та задньої панелі смартфона використовується захисне скло Gorilla Glass Victus 2. Очікувано, показники стійкості до подряпин залишились такими ж, як і раніше:

перші подряпини з’являються на рівні 6 за шкалою Мооса,

глибші борозни — на рівні 7.

Це стандарт для сучасних флагманів, який відповідає захисту від більшості повсякденних ризиків, як-от ключі чи дрібні монети в кишені.

На відміну від деяких виробників, Google не переходила на нержавіючу сталь чи титан у своїх флагманах. Вони й надалі використовують алюмінієву рамку. Цього достатньо, якщо правильно спроєктувати конструкцію. У випадку Pixel 10 Pro XL ця формула спрацювала — смартфон практично не деформувався під час тесту на вигин.

Pixel 10a

Водночас з’явилися нові відомості про “бюджетну” версію Google Pixel 10a, і вони можуть розчарувати. Очікується повторне використання апаратних рішень попередніх поколінь, включно з процесорами. Це, ймовірно, допоможе Google втримати ціну, але поставить під сумнів відчутність прогресу.

Згідно з витоком характеристик, Pixel 10a отримає чип поперенього покоління Tensor G4. Саме він стояв у серії Pixel 9, зокрема й у Pixel 9a. Таким чином, Google відходить від попередньої стратегії: раніше версії “a” використовували той самий актуальний процесор, що й основна лінійка. Перехід на старий чип пояснюють імовірними витратами на виробництво нового Tensor G5, який у Pixel 10 створюватиметься силами TSMC, а не Samsung. Це здорожчує чип і змушує компанію економити.

Pixel 10a, за даними джерел, збереже пам’ять UFS 3.1. Це не нове рішення: воно масово використовується в середньому класі, але поступається UFS 4.0, який пропонує кращі швидкості й енергоефективність.

Ще один компроміс — відсутність телефото модуля. На відміну від стандартного Pixel 10, який отримав цю камеру, модель 10a буде обмежена лише базовим набором сенсорів. Це зменшує фотографічну гнучкість, особливо для зуму без втрати якості.

З програмних функцій теж є втрати. Смартфон вийде без Magic Cue — нового ШІ-інструмента Google, що забезпечує контекстні підказки прямо під час дзвінків і листування. Ця функція стала ключовим доповненням у старших моделях, але Pixel 10a залишиться без неї.

З позитивного боку: екран стане яскравішим. Максимальна яскравість зросте з 2000 ніт у Pixel 9a до 2200 ніт у Pixel 10a. Це невелике, але корисне оновлення, особливо для використання смартфона під прямим сонячним світлом.

Стратегія Google зрозуміла: зробити так, щоб Pixel 10a зберіг поточний цінник для лінійки «a». Але вихід смартфона очікується лише у 2026 році, і до того часу на ринку можуть залишатися моделі Pixel 9 за схожі гроші. У такій ситуації більш вигідною покупкою для користувача може стати “не-а” Pixel попереднього покоління з кращим чипом і ширшими функціями.

Джерело: gsmarena, notebookcheck