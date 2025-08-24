banner
Google Pixel 10 примусово сповільнюватиме заряджання після 200 циклів, і це не можна вимкнути

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Pixel 10 / Google

Функція підтримки стану батареї Google Pixel 9a дебютувала на початку цього року, і не була обов’язковою для решти лінійки. Для всіх Pixel 10 — буде.

Google підтвердив Android Authority, що на всіх Pixel 10 буде «Допомога з підтримкою стану батареї», і її не можна буде вимкнути. Це означає, що швидкість заряджання Pixel 10 та ефективний час роботи від батареї з часом знижуватимуться.

«Це програмне забезпечення регулюватиме максимальну напругу акумулятора поетапно, починаючи з 200 циклів заряджання та поступово збільшуючи ефект до 1000 циклів зарядки, щоб допомогти стабілізувати продуктивність акумулятора та його старіння. Ви можете помітити невелике зменшення часу роботи акумулятора в міру його старіння. Допомога зі здоров’ям акумулятора також налаштує швидкість заряджання телефону на основі скоригованої місткості. Ви можете помітити незначну зміну в продуктивності заряджання акумулятора», – пояснював Google під час випуску Pixel 9a.

З часом заряд батареї всіх смартфонів знижується, що призводить до зменшення часу автономної роботи. Google стверджує, що Pixel 8a та новіші моделі мають ресурс у 1000 циклів заряджання, перш ніж їхні батареї розрядяться до 80% ефективної місткості. Однак функція підтримки стану батареї помітно знижує місткість батареї швидше, ніж за стандартної природної деградації.

Google Pixel 10 Pro: “каша” на перших зразках роботи ШІ-режиму 100x Pro Res Zoom

У 2025 році кілька старіших Pixel A зазнали серйозних проблем з батареєю. Pixel 4a ще в січні отримали обов’язкове оновлення, яке значно скоротило час роботи батареї та швидкість заряджання. Аналогічне оновлення вийшло для Pixel 6a в липні. Також Google запропонував безплатну програму заміни акумулятора для деяких Pixel 7a через проблеми з роздуттям батареї.

Android Authority зазначає, що деякі конкуренти Google розв’язують цю проблему не автоматичним уповільненням, а якіснішими батареями. Топові моделі Samsung можуть витримувати 2000 циклів заряджання, перш ніж їхня ефективна місткість впаде до 80%, а батареї OnePlus та OPPO пропонують 1600 циклів.

Google заощадила на Pixel 10: базові моделі на 128 ГБ не отримали швидкої пам’яті UFS 4.0

Також зараз у тренді батареї підвищеної місткості — Realme тизерить смартфон з акумулятором на понад 10000 мАч, багато нових моделей виходить з батареями 6000-7000 мАч. Більша місткість означає більший час автономної роботи до наступного заряджання, а отже меншу кількість заряджань і краще збереження ресурсу. Тож вони не мають потреби застосовувати методи, які розчаровують користувачів.

