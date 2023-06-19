Google Pixel 8 Pro приписують повністю плаский дисплей — 6,7 дюйма, 120 Гц та пікова яскравість 1600 ніт

Попередні моделі смартфонів Google серії Pixel Pro вирізнялися дисплей із закругленими краями. Але вже в наступній моделі Pixel 8 Pro компанія має намір віддати перевагу традиційному пласкому дисплею. Про це повідомляють обізнані джерела.

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Як стверджує інсайдер Каміла Войцеховська, смартфон Pixel 8 Pro буде оснащений пласкою 6,7-дюймовою OLED-панеллю від Samsung з роздільною здатністю 2992х1344 пікселів і щільністю пікселів 490 PPI. Для порівняння, нинішня версія Pixel 7 Pro має вигнутий 6,71-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3120х1440 пікселів та щільністю пікселів 512 PPI. Отже, очевидно зниження всіх чисельних характеристик. Однак екран Pixel 8 Pro стане набагато яскравішим, досягнувши пікової яскравості 1600 ніт — порівняно з 1000 ніт на Pixel 7 Pro. Крім того, панель з частотою 120 Гц зможе плавніше перемикатися між частотами оновлення зображення.

Модель Pixel 8 також отримає новий дисплей і він також буде меншим, ніж у попередника. Згідно з наявною інформацією, смартфон поставлятиметься з 6,17-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів. У торішній версії Pixel 7 використовувався 6,31-дюймовий дисплей з такою самою роздільною здатністю. Пікова яскравість досягне 1400 ніт у порівнянні з 1000 ніт у попередника. А ось частота оновлення збільшиться з 90 Гц до 120 Гц. Раніше ходили чутки, що Pixel 7a може стати останнім телефоном Google у серії a, що може пояснити, чому Pixel 8 має менший дисплей.

Додатково повідомляється, що Google Pixel 8 та 8 Pro матимуть більш закруглені кути, ніж нинішня пара смартфонів Google. Це має спростити використання пристрою однією рукою.

Джерело: Engadget