Google Pixel 9 та 9 Pro, ймовірно, отримають ультразвуковий сенсор відбитків пальців – як у Samsung Galaxy S24 Ultra

Відтоді, як смартфони серії Pixel 6 перейшли на сенсор відбитків пальців під дисплеєм, користувачі скаржилися, що продуктивність розблокування погіршилася в порівнянні із сенсором Pixel Imprint. З роками продуктивність покращилася, але, за чутками, у серії Pixel 9 ситуація ще більше покращиться завдяки ультразвуковому датчику відбитків пальців.

За даними Android Authority, Pixel 9 та 9 Pro отримають ультразвуковий сенсор відбитків пальців, зокрема Qualcomm 3D Sonic Gen 2. Версія Pixel 9 Pro Fold залишиться зі своїм бічним датчиком, вбудованим в кнопку живлення. Нечутні звукові хвилі «прочитають западини та виступи пальця» та створять «відтворення відсканованого відбитка пальця». Такий сенсор використовується в Samsung Galaxy S24 Ultra.

Цей компонент (QFS4008) був представлений на початку 2021 року з розмірами поверхні 8×8 мм. Сканер першого покоління мав розміри 4×9 мм. Отже, площа поверхні збільшена на 77%, що дозволяє легше розміщувати палець, одночасно зберігаючи (в 1,7 раза) більше біометричних даних. Також кажуть, що він «швидший порівняно зі старими рішеннями, коли пальці мокрі».

Для порівняння, оптичні датчики відбитків пальців працюють, випромінюючи яскраве світло та, по суті, фотографуючи поверхню пальця. Перша реалізація Google у Pixel 6 була не досить ефективною, особливо при використанні рішень для захисту екрана. Компанія відповіла на скарги новим датчиком в моделі 6a.

Джерело: 9to5google

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