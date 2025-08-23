Новини Пристрої 23.08.2025 comment views icon

Google зекономила на Pixel 10: базові моделі на 128 ГБ не отримали швидкої пам'яті UFS 4.0

Вадим Карпусь

Pixel 10 з 128 ГБ розчаровує: повільніша пам'ять у смартфоні за $799

Google нарешті наздогнала конкурентів, адже вся нова лінійка Pixel 10 отримала новішу й швидшу пам’ять UFS 4.0. Для порівняння, у версії Pixel 9 використовувалася пам’ять UFS 3.1. Проте компанія знову пішла на спрощення в базових моделях. Це означає, що покупцям доведеться миритися з повільнішою пам’яттю у версіях Pixel 10 і Pixel 10 Pro з 128 ГБ сховища. Виходить, Google знову знайшла спосіб урізати витрати, і тим, хто хоче смартфон із швидкою пам’яттю UFS 4.0, доведеться уникати саме цих версій.

Щоб отримати UFS 4.0 у моделях Pixel 10, варто вибирати конфігурації з обсягом пам’яті від 256 ГБ. Це означає доплату $100 незалежно від того, який саме смартфон ви берете. При цьому добра новина в тому, що старша модель Pixel 10 Pro XL від початку не має цієї проблеми: навіть базова версія комплектується 256 ГБ сховища та одразу працює з UFS 4.0.

Що не так з Pixel 10 з 128 ГБ

У базових Pixel 10 та Pixel 10 Pro з 128 ГБ сховища Google застосовує повільнішу й менш енергоефективну пам’ять UFS 3.1. Для порівняння: UFS 4.0 забезпечує до 200% швидший обмін даними та споживає до 46% менше енергії. На практиці це означає відчутно швидший запуск застосунків і кращу реакцію смартфона завдяки вищим показникам IOPS (операцій вводу/виводу). Додатково зростає швидкість виконання повсякденних завдань.

Підвищені швидкості читання й запису роблять моделі Pixel 10 із більшим сховищем надійнішими у важких сценаріях. Наприклад, вони можуть стабільно записувати відео у форматі 4K без падіння продуктивності. І хоча сама по собі UFS 3.1 не є “поганою” технологією, питання ціни стає критичним. Коли смартфон коштує від $799, використання старішого стандарту пам’яті виглядає сумнівно, навіть з урахуванням того, що всі моделі серії отримали новий 3-нм процесор Tensor G5.

І взагалі, обсяг 128 ГБ у флагманській лінійці смартфонів у 2025 році вже виглядає дивно. Наприклад, Xiaomi надає таку ж стартову місткість сховища в бюджетному Redmi Note 15 за $139 (хоча й повільнішу UFS 2.2).

Джерело: wccftech

